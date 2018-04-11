Одежда с околофутбольной тематикой

Несколько месяцев, и нас ждёт яркое событие — чемпионат мира по футболу, который пройдёт в нескольких городах России. Помимо самой зрелищности (берём в расчёт людей, которым нравится футбол, а также фанатов этого спорта), чемпионат мира по футболу подарит множество эмоций от встреч с болельщиками из разных стран. В общем, это лето обещает море положительной энергии и соревновательный дух. И естественно, что в преддверии этого масштабного события мирового значения многие начинают активнее интересоваться футболом и всем, что с ним связано. И как же не воспользоваться этим фактом и не рассказать о наших друзьях — магазине «The Taste», который занимается продажей street wear-вещей. А если конкретнее — о европейском бренде «COPA», выпускающем одежду с околофутбольной тематикой. Кстати, этот бренд представлен в России впервые и только в магазине «The Taste». Итак, какая одежда тебе понадобится для того, чтобы выглядеть круто и по-настоящему окунуться в атмосферу чемпионата мира по футболу?

Естественно, первое, что тебе понадобится — это футболка. Если ты хочешь что-то нейтральное, то можешь купить футболку с принтом Wear-Tyne Derby, Panenka или Crowd. Футболки изготовлены из 100% хлопка и, само собой, произведены в Европе — это тебе не какой-то китайский хлам. Кстати, футболки очень мягкие и не натирают кожу, что особенно важно, если ты захочешь погонять мяч с друзьями на ближайшем поле. Ну а если тебе по душе европейские команды, то можешь заказать футболку сборных Германии, Италии, Франции и других стран. Отметим, что футболки создаются в сотрудничестве с лучшими графическими художниками и фотографами со всего мира. Заказать футболку →

На холодное время тебе потребуется кофта. В магазине «The Taste» ты найдёшь свитшоты с крутым дизайном. Свитшоты изготавливаются из 70% хлопка и 30% полиэстера, благодаря чему они сохраняют мягкость и при этом хорошо тянутся. Кстати, одна из главных особенностей свитшотов «COPA» в том, что они шьются вручную. Мы рекомендуем тебе свитшот с принтом Away Days. Он минималистичный, удобный и, само собой, показывает остальным поклонникам околофутбольной тематики, что ты в теме. Также рекомендуем свитшот Hinchas с постапокалиптическим рисунком, по атмосфере напоминающим сериал «Ходячие мертвецы». Заказать свитшот →

Да, чемпионат мира по футболу будет проходить летом, но не забывай про знаменитую питерскую погоду, когда в июле могут быть промозглые деньки с моросящим дождём. Увлёкшись матчем, ты можешь не заметить, как промёрзнешь в непогоду, так что рекомендуем запастись шапкой. Тем более некоторые не стесняются носить ее даже в тёплые дни. Как и вся одежда бренда «COPA», шапки изготовлены из качественных материалов. Шапки «COPA» сделаны из лёгкой акриловой ткани, которая при этом хорошо греет. И конечно же, это стильный аксессуар. На твой выбор как шапки, выполненные в более классическом вязаном стиле (например, Nordic Knit), так и модели с более современным дизайном (Away Days). У каждой из представленных шапок есть отворот и помпон в верхней части. Заказать шапку →

Помимо перечисленной выше одежды, в магазине «The Taste» ты найдёшь аксессуары, предметы интерьера для офиса, а также товары для красоты. Все представленные в магазине вещи выполнены в неформальном стиле. Это не скучные безделушки, которые привозят из местного магазина сувениров, а стильные аксессуары, которым будет рад любой поклонник околофутбольной тематики.