Том Харди побрился налысо. 9 причин последовать его примеру

Они могут это отрицать, но мы-то знаем — лысые люди входят в тайное сообщество. Все новые и новые знаменитости пополняют их ряды. Интересно, почему?

Chasing Fonzo…

A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Mar 24, 2018 at 10:55am PDT Последним известным актером, решившим расстаться с шевелюрой, стал Том Харди . И надо признаться — ему идет. Хотя он сделал это для роли, однако многие сбривают волосы по какой-то другой, но очень веской причине.

Playboy решил провести собственное независимое расследование и выяснить: какие преимущества есть у лысины?

Сплошная экономия

Хотя мужчинам и не нужен для ухода за волосами такой бастион тюбиков, как женщинам, но раз в полгода (или десятилетие) шампунь все-таки приходится брать.

А если ты к тому же занимаешься стайлингом, то периодически нужно пополнять запасы воска или лака для волос. Одним словом, сплошные траты! А тут даже расческу покупать не нужно, а значит, кошелек станет чуть толще.

Освободившееся время

Сколько времени ты тратишь на свои волосы? Скорее всего, это совсем не значительная цифра. Но если умножить ее на многие годы, которые еще будут в твоей жизни, то получится не один час.

Так же, как и в случае с деньгами, свободному времени можно придумать гораздо более интересное применение — будет ли это просмотр нового фильма, любимая игра или еще одно из миллиона занятий — решать только тебе!

Перхоть? Нет, не слышал

Реклама долго и упорно трудилась над тем, чтобы мы поверили в то, что перхоть — один из самых злейших врагов любого мужчины. И мы ей почти поверили.

Но после того как ты расстанешься с волосами, тебя, скорее всего, покинут и кошмары со снегопадом. Только блеск гладкой головы, и никаких хлопьев.

Новый образ — хоть каждый день

Если перспектива экономии, благодаря лысине, тебя мало интересует, то ты можешь начать экспериментировать и менять прическу так часто, как хочешь.

Это могут быть рокерские патлы, афро дреды или кудри а-ля Камбербэтч. Все парики мира тебе впору, если тебе это, конечно, интересно.

+100500 к крутости

Кто сомневается в том, что лысый мужчина крут? Мы таких не видели. Потому что, благодаря мировому кинематографу, знаем: спасение мира, разборка с суперзлодеями или лихая погоня для брутального лысача — вполне привычное дело.

Брюсс Уиллис, Дуэйн Джонсон Джейсон Стэйтем … ну ты понял, о чем мы. Лысина категорически противопоказана «маменькиным сыночкам» и впечатлительным героям любовных романов. Эта прическа зарезервирована «настоящими мужчинами» с серьезными характерами.

Тот момент, когда не потеряешься

В бешеном ритме современных мегаполисов стала весьма актуальной такая проблема, как возможность потерять из виду друга в час пик. Но благодаря своему новому имиджу ты всегда будешь на виду и начнешь выделяться из толпы обладателей более ординарных причесок.

Правда, у этого преимущества есть один недостаток — следящим за тобой врагам тоже не составит труда обнаружить тебя. Но благодаря приобретенной крутости (см. выше), ты без труда с ними справишься.

Прощайте, страхи!

У многих мужчин наступает момент, когда к привычным страхам матриархата и проигрыша любимой футбольной команды добавляется и боязнь потери волос. В такие моменты на борьбу с природой некоторые представители сильного пола не жалеют ни сил, ни средств.

Обмани физиологию — сделай лысину своим осознанным выбором! Если ты начнешь брить голову с 20-ти, окружающие привыкнут, и потом им будет сложнее догадаться, что тебе уже 40+

Отсутствие жилплощади для насекомых

Есть такая неприятная штука — педикулез. Это слово используют люди, которые хотят прилично сказать о том, что у кого-то завелись вши. И хотя мы живем в самом прогрессивном веке, но, как и в случае с тараканами, иногда насекомые просто приходят в нашу жизнь без спроса.

Есть мази, спреи, припарки, ультрасовременные и народные методы борьбы с этими паразитами. Но ничего надежнее бритья налысо пока не придумали.

Самый дешевый способ выглядеть дорого

Кроме ассоциации с самыми брутальными актерами Голливуда, обладателей лысой головы зачастую подсознательно воспринимают как людей успешных. Почему? Потому что отсутствие волос обычно связано с возрастом, а мужчина в возрасте чаще всего богаче и успешнее неопытного мальчишки (не все же Цукерберги).

А что можно сказать о лысом молодом человеке? Первый, кто приходит на ум, — это Лекс Лютор (помнишь этого заклятого врага Супермена?). Так что снова — никаких противоречий и плюс в пользу того, чтобы отказаться от волос. Тем более впереди лето и жара, а значит, еще одно преимущество, но вне списка.