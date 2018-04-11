Александр Олексюк: «Звонки лютого шефа хочешь не хочешь, а напрягали, одна девушка даже однажды в обморок упала»

Зимой 2014 года я работал продюсером одного федерального телеканала. Из Москвы регионы курировал человек яркий, эмоциональный и, мягко говоря, очень вспыльчивый. Даром, что осетин. Манера общения с журналистами у него была как в казарме, поэтому некоторые корреспонденты, продюсеры и региональные редакторы не выдерживали, и через пару недель работы разбегались кто куда с передозировкой пустырника и валокордина. Ну а мы потихоньку работали.

Однажды звонит мне наш замечательный друг… Тут небольшая ремарка: обычно все вопросы по текущим разработкам и материалам мы решали с московским куратором — он был, как правило, «добрым полицейским», но иногда звонил и его антипод — этот самый начальник службы регионов. Его звонки хочешь не хочешь, а напрягали, мне рассказывали, что девушка-продюсер из Питера как-то упала в обморок, когда увидела, кто ей звонит.

Итак, звонок. Ясно, что неспроста: значит мы опять что-то, скажем мягко — прошляпили. Собственно, с повторения на разный манер мантры о том, как мы все прошляпили (имеется в виду инфоповод) чаще всего и состоял его монолог. Беру трубку, шеф кричит:

— Саша, что за дела? Ты вообще где?

— В редакции, — отвечаю.

— Какого…. ? В вашей Челябе опять катастрофа, а ты в редакции #%*#! Да ты на месте уже должен быть!

Про себя думаю, интересно, какая-такая катастрофа? А потом понимаю что, если ему сказать прямо, мол, я не в курсе что ты имеешь в виду, то он еще больше озвереет. Решил прикинуться дураком и, между делом, узнать подробности. Молодцевато говорю:

— Все под контролем: уже созвонились с МЧС , взяли всю инфу, знакомый следак из СК скинет подробности, сейчас ищем по социальным сетям очевидцев, пробиваем наличие камер в месте ЧП, как раз тебе собирались звонить. Выдаю обычный «суповой набор» действий на случай абсолютно любого ЧП.

— Чо ты гонишь? Ничего ты не собирался! Ничего ты не звонил. Ты за кого меня вообще держишь?— раскусил мой хитрый план шеф. — В общем, быстрее езжайте на место, у вас там экологическая катастрофа! Выпал синий снег, люди в панике, нужна фактура, подробности, фото, все комментарии.

Шеф повесил трубку, а мы стали искать информацию. Вскоре поняли в чем дело: местные сообщества во «Вконтакте» стали публиковать фотографии, сделанные жителями АМЗ, и снег натурально был синим, точнее, в некоторых местах голубым, как в сказке, а в некоторых — иссиня-черным, как синька или чернила. Причем, он выпал почему-то не по всему району, а в квадрате нескольких кварталов частного сектора.

Журналист с оператором поехали разбираться, а я стал изучать «Дубль-гис» в поиске предприятий, из-за которых весь сыр-бор начался, понятно ведь, что это выброс какой-то. Только вот какой? Люди в МЧС клянутся, что не в курсе, в полиции не в курсе, в администрации района не в курсе..

Вскоре звонят ребята с места событий, говорят, мол, жители по-настоящему переживают. Кто-то пустил слух, будто был выброс некой особо сильной крысиной отравы, и что нужно срочно уезжать, если не из города, то минимум из района. И присылают мне видео, сделанное впопыхах на телефон. В кадре женщина костерит почем зря челябинские власти, заводы, Путина и почему-то местного депутата, не помню его фамилию, а потом заталкивает детей в машину и уезжает «переждать беду к сестре в Усть-Катав». Вот такая паника.

Судя по списку предприятий в 2гисе, в этом квадрате ничего не было, кроме одного любопытного заводика: компания пищевых добавок. В общем, стало ясно, что это, скорее всего, краситель. Корреспондент с оператором отправились к ним на проходную, а я пытался по телефону уговорить их директора, который по началу даже разговаривать не желал, дать нам официальный комментарий на камеру. После моих слов: «Понимаете, жители в панике, они думают, что это мышьяк, скоро здесь наших коллег будет человек сто, полиция, МЧС, армия, зачем-то добавил». Услышав про «армию», он согласился и рассказал все как было: дескать, так и так, имел место выброс красителя, который шел в наборы для пасхальных яиц, но краситель пищевой, а значит, совершенно безопасный.

В общем, тему отработали, отправили оперативно в Москву. Я все думал, шеф позвонит, не поверит ведь в версию о пасхальном красителе, но он не перезвонил. Наверное, мелкой показалась тема.