Поблагодари ветеранов! Стартовала акция «Письмо Победы»

Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной Войны за подаренную жизнь выразили школьники в рамках акции «Письмо Победы».

Ученики махачкалинского лицея №22 в своих письмах попытались отразить свое отношение к героям Великой Победы. Акция будет поддержана и в других муниципалитетах республики, отмечает начальник отдела гражданско-патриотического воспитания Министерства молодежи РД Заирхан Гаджиев.

«Дорогой дедушка, я слышала множество рассказов о твоём участии в войне, как тебя держал в плену немец, хотя он был внимательным к вам, ухаживал за вами и кормил. Спасибо, что делился своими боевыми подвигами с бабушкой. Она всё-всё нам рассказывала, знай, мы тебя не забываем. Очень хочу знать, как ты там? Что делал без семьи? Скучал по бабушке? Я надеюсь, мы скоро увидимся на шествии Бессмертного полка», — обратилась к своему дедушке командир Юнармии в 22 лицее Залина Пашнина.

Письма от участников были собраны волонтерами, чтобы вручить ветеранам.