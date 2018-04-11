5 советов стоицизма для современной жизни

Стоицизм возник как философия, образ жизни, похожий на религию. Это философское течение прошло через тысячи лет, и учение стоиков даже сегодня продолжает быть актуальным. Основной целью древнего стоицизма было найти самый лучший и оптимальный образ жизни, который обеспечил бы комфортное существование каждому человеку. Несмотря на то, что известнейшие представители этого направления, такие как Сенека, Эпиктет, доносили свои мысли до масс несколько тысячелетий назад, их воззрения и принципы актуальны до сих пор, и их можно использовать как некое руководство для жизни даже в современном мире. Мы выделили 5 основных мыслей стоицизма и хотим поделиться ими с тобой.

1. Представь свою жизнь без того, что любишь

Возможно, это одна из лучших техник древних стоиков, которая учит ценить то, что у тебя есть, заодно позволяя человеку понять, что для него является настоящим богатством и какие ценности стоит оберегать так же, как банкир бережет свои счета. Это учение не призывает тебя останавливаться в своем развитии, отказываться от своих целей, но в тот же момент позволяет переосмыслить то, чем ты так дорожишь. Представь, что в один момент у тебя исчезнут все друзья. Один тебе казался слишком нудным, другого было не вытащить из дома, третий гиперактивный. Но несмотря на то, что все были разными, вы нашли общий язык и стали друзьями. А теперь их не стало. Не стало и любимой девушки. Хотя она была любительницей выяснить отношения, ты считал ее хорошей и надежной подругой. Но теперь и ее нет. Маленькая квартира недалеко от центра, но размер жилплощади оставляет желать лучшего, да и ты часто жаловался на узкие коридоры и грязный подъезд. Так вот, дома у тебя тоже больше нет. Как тебе такая жизнь? Наверное, она кажется пустой, ты чувствуешь себя одиноким и брошенным. Если вовремя не сделаешь переоценку ценностей, если не сможешь понять, насколько счастливым человеком являешься на самом деле, то в один момент есть риск потерять все, что у тебя есть. И речь не только о материальных ценностях. Философские вопросы, которые не имеют однозначного ответа

2. Помни, что ты тут не навсегда

«Давайте научим наши умы мыслить так, будто мы дошли до самого конца жизни. Дальше не будет ничего. Давайте каждый день жить ярко. Тот, кто живет, будто сегодня последний его день на Земле, не бывает несчастлив и не тратит времени даром». Сенека

Представь, будто сегодня твой последний день на Земле. Как ты его провел? Общался с друзьями, занимался тем, что так любишь, позвонил родителям, наконец-то уделил время себе? Скорее всего, нет, ведь ты, как и большинство людей, погружен в постоянные заботы, суету, где практически не остается места для радости. Мы проживаем жизнь так, будто человеческий век бесконечен, и можно пренебречь бесценными минутами, часами, днями, которые даны каждому из нас. Не совершай этой ошибки — живи так, будто твое время на исходе; цени каждый радостный момент, который можешь разделить с близкими, ведь все это может закончиться в любую секунду.

Пол Каланити написал книгу «Когда дыхание растворяется в воздухе». Примечательно то, что писал он ее в тот момент, когда умирал от рака легких. В этой книге есть одна фраза: «Даже если я умираю, пока я не умру, я все еще живу». Человек даже на пороге смерти не впадал в отчаяние и старался жить максимально насыщенной жизнью, отчасти из-за осознания скорой смерти, а отчасти из-за того, что понял тщетность большинства мирских забот. Не воспринимай каждый новый день как должное, а старайся жить яркой жизнью, ценя окружающих тебя людей. 3 восточных философии для тех, у кого не получается жить нормально

3. Устанавливая цели, не думай о результате

«Некоторые вещи находятся в пределах нашей власти, а другие — нет. В нашей власти есть мнение, мотивация, желание, отвращение и, словом, все, что от нас зависит; не в нашей власти — наше тело, наша собственность, репутация — словом, все, что не принадлежит нам». Эпиктет

Когда мы ставим перед собой цель, то сразу же думаем о тех благах, результатах, которые принесет нам ее достижение. После мы начинаем представлять все те сложности и трудности, которые предстоит преодолеть, и именно мысли о негативном исходе могут зарубить на корню даже самые амбициозные начинания. Но подумай вот о чем: спортсмены не думают о поражении, когда усиленно тренируются перед соревнованиями — в их умах лишь победа. Они готовят свое тело, чтобы стать лучшими из лучших. Футболисты не боятся поражения из-за того, что во время матча вдруг пошел дождь (ну кроме нашей сборной), ведь эти атлеты тренировались для того, чтобы победить. Хочешь найти себе хорошую подругу? Не думай о том, где ее искать и как завоевывать сердце — преврати себя в такого парня, с которым бы захотела быть каждая девушка. Работай над собой, моделируй ситуацию, создавай возможности, чтобы в итоге результат превзошел ожидания.

4. Не бойся дискомфорта

«Природа смешивает удовольствие с необходимыми вещами не для того, чтобы мы искали удовольствие, но для того, чтобы удовольствие могло сделать существование привлекательным для нас». Сенека

Мы стремимся сделать нашу жизнь максимально комфортной, ищем теплое местечко для жизни, избегаем конфликтов, трудностей, перекладываем работу на других. Мы жаждем лишь мгновенного удовольствия, легкой жизни, ограждаем себя от различных испытаний. Но что получаем в итоге? Отсутствие стрессоустойчивости, неспособность бороться за свои идеалы. Такие изнеженные люди не умеют достойно конкурировать, неспособны отстаивать свои жизненные позиции. Это превращает человека в аморфную личность, которая будет существовать, слушая лишь чужие указания. Ты не должен бояться сталкиваться с дискомфортом в своей жизни, и вот почему: 1) Это отличная подготовка к будущим испытаниям. Многие парни упорно тренируются перед тем, как поступить в военное училище. Сейчас им тяжело, зато в дальнейшем они будут чувствовать себя комфортно и покажут отличные результаты; 2) Ты научишься планировать риски, а неудача не будет выглядеть как злой рок; 3) Ты научишься ценить то, что у тебя уже есть, и не будешь принимать многие вещи как должное.

5. Работай над характером и твори добро

«Каждый день — возможность уменьшить количество своих пороков». Сенека

Для стоиков одним из смыслов жизни было самосовершенствование, работа над характером и обретение добродетели. Философы считали, что лишь добрый человек, который способен жить не только ради себя, но и приносить пользу другим, творить добро, достоин называться полезным человеком. Такая личность не оставит никого в беде, будет стремиться занять лидерские позиции, чтобы объединить вокруг себя массы и направить их по верному пути. У каждого из нас есть лучшая версия себя, которую мы идеализируем и думаем: «А как я должен был правильно поступить в этой ситуации?». Чтобы понять свою суть, задай себе некоторые из этих вопросов, заодно обращаясь к своей «идеальной версии»:

Моя «идеальная версия» нашла бы 40 минут в день для тренировки? Моя «идеальная версия» нашла бы 5 минут, чтобы позвонить и поговорить с родителями? Моя «идеальная версия» часто звонит старым друзьям? Моя «идеальная версия» покрыла бы матом с головы до ног парня, который нагло подрезал меня на трассе?

И так далее. Если ты стремишься к саморазвитию, то просто стань добрее. Тебе кажется, что это просто и быть добряком очень легко, но не стоит так думать. Порядочных, светлых людей не так-то много в нашем мире. К тому же тебе придется сочетать внутреннюю доброту с железным характером, ведь люди часто путают добро и слабость. Старайся помогать другим, избавься от злости, чтобы начать жить в спокойствии и гармонии. Великие философы и их невероятное видение этого мира