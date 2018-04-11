Почему некрасивые встречаются с красивыми

Прогуливаясь по улице, мы невольно смотрим на сосущиеся на лавках парочки. Такая особенность менталитета: не можем мы не заглянуть в лицо прохожему и не оценить его с головы до пят. И что мы видим? Красавицы смотрят влюбленными глазами на натуральных орков. Невольно вспоминаешь своих симпатичных знакомых, с которыми ты бы и сам был рад завести роман, но, увы, у них уже есть свои уроды. Понимаешь, что ты во всем лучше него, но она его любит. Как Канье Уэст любит Ким Кардашьян (и кто сказал, что она красивая?). Кстати, ситуация работает и в обратную сторону: у каждого найдется товарищ, чья партнерша получила жирный минус по всем параметрам. И ведь такое случается достаточно часто. В чем же секрет?

Все субъективно

Тех, кого ты считаешь толстыми и некрасивыми, другие считают красавицами, каких мало. Тем более некоторые, в силу воспитания и мировоззрения, осознанно ищут не журнальных красавиц. Они кажутся чище, порядочнее и краше. И все желчное возмущение на тему того, почему твой умный и красивый друг выбрал такую недалекую и страшную женщину, упирается в простую поговорку о том, что на вкус и цвет камрадов не найдешь. Кому-то нравятся девушки с лошадиным лицом, а кому-то они напоминают кобылу. Одних большая грудь манит, как пчелу нектар, а у других она стала причиной детской психологической травмы, и потому они сознательно ищут милую ладони «нулевочку». Кому-то достаточно красивого лица, а кто-то на него вообще не смотрит. В конце концов, ухоженное тело, волосы, чистая и грамотно подобранная одежда уже привлекают внимание. Все остальное — нюансы.

Человек хороший

«Красоток я любил не очень, И не по скудости деньжат: Красоток даже среди ночи Волнует, как они лежат». Игорь Губерман

Можно выбрать глупую, пустую куклу, которая думает, что гештальт — это что-то про немецкое оружие, а вся ее жизнь — это поиск фона для красивой фотографии. А есть просто хорошая девушка, которая спросонья отличит Бергмана от Фассбиндера, спасает котят, зарабатывает деньги, еще и тебя любит. И пускай у нее зубы золотые, руки волосатые и попа с целлюлитом. Главное, что тебе с ней хорошо и интересно, а ей — с тобой. В конце концов, уродство внешнее можно исправить, а внутреннее — невозможно.

Загадочная чертовщина

Смотришь на Фриду Кало и думаешь: «Ну вот как она могла сводить с ума мужчин?». Харизма, яркая и неповторимая. Описать это понятие хоть сколько-нибудь нормальным языком не получится. Просто понимаешь: в ней определенно что-то есть. Что? С ходу не понять. И ты, в нее по яйца влюбленный, готов терпеть все унижения и страдать. Она тобой будет крутить как хлыстом, улыбаясь кривыми, как тротуарная плитка, зубами, манить тебя своей косолапой походкой и тем самым сводить с ума еще сильнее. Мужчина пользуется своей харизмой несколько иначе, чтобы взять женщину в свои руки и очаровать. Подмигивая своими полуслепыми глазами, поглаживая себя по пузу, сверкая плешью и вставая на цыпочки, чтобы быть с ней на одном уровне, он включает смертоносный луч обаяния.

Боязнь красоты

К некрасивым девушкам проще подойти и познакомиться. Все из-за сложившегося мнения, будто у красавицы обязательно либо кто-то есть, либо самооценка высокая, а это отпугивает кавалеров. Ничто не бьет по самоуверенности так сильно, как поражение на фронте отношений. К тому же мы воспринимаем красивых людей как небожителей. По статистике, к ним прислушиваются гораздо чаще и они действительно более успешны. Наверное, не нужно было этого писать, чтобы оставить хоть какую-то надежду.

Еще один стереотип, связанный с красотой

Из-за того, что люди боготворят красоту, появляется еще одна проблема, характерная для мужчин. Сложился стереотип, будто красивые женщины должны жить в роскоши. Хотя на самом деле не все девушки с внешностью сказочных принцесс живут в замках. Но что поделать — культура сложила стереотип, что потребности таких дам слишком высоки и не под силу простому работящему парню с зарплатой в 25000. Глупость несусветная: даже по сусекам скрести не нужно, чтобы найти красавицу без запросов поп-звезды на гастролях. Люди проще, чем ты думаешь: некоторые красивые девушки любят сало с чесноком больше, чем апероль.

Сильный, надежный и верная

Одна из любимейших забав человечества — гадать, как эта милая и очаровательная девушка может общаться с таким отпетым быдлом и животным. А все потому, что это быдло обеспечивает ее главным — деньгами и заботой, она себя с ним чувствует защищенной. Он хоть и делает три ошибки в слове «чай», но ответственный и проблемы решает самостоятельно. Или другая ситуация: мальчик-одуванчик и базарная торгашка. Что их может объединять, ведь у них интересы разные: он эстет, а она сербает чай и матерится. Да просто она хорошая хозяйка и, что называется, «надежный тыл». Это общественности не видны все ее положительные качества, а он нашел то, что ему нужно. Искал себе барышню, которая наскоку единорога остановит и в случае чего, как тягач, вывезет семейные проблемы на себе. И он нашел.

Красивая лень

Девушка, которая наделена красотой от природы чувствует себя гораздо расслабленнее. Такой человек в целом меньше старается для получения чего-либо, так как внешний вид уже хорош, а по логике многих людей это уже 100% гарантия успеха. И пока красивые сидят и ждут комплиментов своему внешнему виду, более простые сами добиваются внимания и интереса к себе. Они упорны и трудолюбивы в плане личного счастья. А мужчине, как маленькой принцессе, приятно осознавать, что его добивались. Да и отказывать как-то неудобно, ведь человек столько приятного тебе сделал, старается и со временем начинает казаться еще симпатичнее. И понимаешь: чего нос воротить — надо брать, раз счастье само идет в руки.

Неуверенность

И это, пожалуй, самая распространенная причина. Потому что снаружи человек красив, как бабочка. Жаль что не верит в себя. Мир переполнен симпатичными и талантливыми людьми, которые недооценивают свою привлекательность. Причин может быть много: от проблем с общением до неудачного опыта в отношениях. И это превращается в серьезную беду, поскольку проблемы в голове мешают человеку добиться своего максимума. Поэтому мужчина осознанно ищет девушек «пострашнее», поскольку никогда не рискнет попытать счастье с красавицей. Уверенность прельщает женщин больше красоты. Ведь если ты считаешь себя красивым, то и остальные невольно начнут воспринимать тебя так, как ты скажешь.

Смелость города берет

А вот другая сторона медали. Когда ты видишь лютого неотесанного урода рядом с особой, подходящей под описание «девушки твоей мечты», задумайся: может быть, он единственный, кто решился эту девушку завоевать. Потому что многие думают: «У нее от хахалей отбоя нет. Там ребята солидные, состоятельные, и мне ловить нечего». А этот храбрец не сдался, как остальные, приложил усилия и получил приз. Женщины любят, когда их завоевывают, и у тебя бы получилось, но нужно было думать раньше.

Деньги

Меркантильный интерес из людей не извлекается даже операбельным путем. Особенно у тех, кто привык оценивать красоту количеством купюр у ее родственников и потенциальным приданным. Да, не красавица, хрюкает, может ставить пиво на пузо. Но зато у нее двухуровневая квартира в центре, каждый вечер она водит тебя в ресторан и возит за границу. Так что можно запихнуть свою придирчивость в задницу и не обращать внимание на то, что она 70-летняя вдова. Лучше думать о прекрасных девушках, наслаждаясь шикарной жизнью, чем беспокоиться о деньгах, не представляя, на какие шиши радовать красивую женщину. Разумеется, женщины в этом плане ничуть не лучше. Но их меркантилизм давно стал притчей во языцех и темой нашей статьи. Так что нет смысла лишний раз теребить кучу человеческих пороков.