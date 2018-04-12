Иван Урган признался, что он «нервный папа»

Российский актер, шоумен, теле— и радиоведущий, певец, музыкант, продюсер Иван Ургант в недавнем интервью рассказал о том, какой он папа. Как в шутку признался артист, отец он «добрый, но нервный».

Бывает, я могу что-нибудь такое резкое сказать и, конечно, очень себя потом за это виню,

добавил Иван Ургант.

Несмотря на серьезную занятость, шоумен, судя по всему, всегда находит время для детей — и даже умудряется быть в курсе всех увлечений своих дочек. «Младшая дочь увлечена историями про свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и ее младший брат Джордж, мой любимчик. Джордж — единственный вменяемый человек во всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-то приличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями».

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 8 Сен 2017 в 9:00 PDT Средняя же дочь, по словам Ивана Урганта, увлечена приключениями Гарри Поттера . Шоумен шутит, что «мальчик, который выжил», буквально «ворвался» в жизнь его ребенка. «Влетел, как ракета из обращения президента к Федеральному собранию. Так же ярко, неожиданно и цветно. Она читает быстро, проглатывает эти книги».

Напомним, Иван Ургант счастлив во втором браке — с Натальей Кикнадзе . Шоумен воспитывает пасынка Нико (1997 года рождения) и падчерицу Эрику (2000 года рождения) — детей Натальи от первого брака. Кроме того, супруги растят дочь Нину (2008 года рождения) и дочь Валерию (2015 года рождения).

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 4 Фев 2017 в 5:17 PST Фото: Instagram

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