Тест: а ты угадаешь — перед тобой парень или девушка?

Их называют андрогинами, то есть людьми, наделенными признаками мужского и женского полов. Благодаря своей внешности они строят успешную карьеру в модельном бизнесе и пользуются невероятной популярностью в Сети. WMJ.ru решил проверить твою интуицию и подготовил увлекательный тест, чтобы проверить, сможешь ли ты отгадать, кто изображен на фото — парень или девушка. Готова? Поехали! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Global Look Press, vk.com, East News