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Тест: а ты угадаешь — перед тобой парень или девушка?
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Тест: а ты угадаешь — перед тобой парень или девушка? 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
Их называют андрогинами, то есть людьми, наделенными признаками мужского и женского полов. Благодаря своей внешности они строят успешную карьеру в модельном бизнесе и пользуются невероятной популярностью в Сети. WMJ.ru решил проверить твою интуицию и подготовил увлекательный тест, чтобы проверить, сможешь ли ты отгадать, кто изображен на фото — парень или девушка. Готова? Поехали!
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Фото:Instagram, Global Look Press, vk.com, East News
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