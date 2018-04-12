12 апреля в истории: суд над Галилеем

12 апреля 1633 года в Риме суд Святой Инквизиции провел первый допрос Галилео Галилея — одного из величайших ученых своей эпохи и всей истории человечества. 69‐летнего итальянского физика и астронома обвинили в ереси: он поддержал в своей книге «Диалог о двух системах мира» гелиоцентрическую гипотезу Коперника, которая, по мнению католической церкви, ставила под сомнение правдивость Священного Писания.

Земле, согласно церковным догматам, надлежало быть плоским центром мироздания, а не круглым небесным телом, вращающимся вокруг Солнца. Символично, что спустя 328 лет первый человек собственными глазами смог увидеть, кто был прав на самом деле — наука или церковь.

Положение Галилея усугублялось тем фактом, что инквизиция не первый раз заводила против него дело по обвинению в ереси. Еще в 1611 году ученый, к тому времени уже прославившийся своими открытиями и изобретениями, опрометчиво решил убедить Папу римского в совместимости системы Коперника с католической верой.

Совсем недавно церковь признала, что смотреть в небо через его зрительную трубу, названную телескопом, вполне допустимо. Ученый открыто заявлял о том, что Священное Писание авторитетно лишь в вопросах духовных, но о мироустройстве следует судить по последним научным данным. Такое вольнодумство церковь оставить без внимания не могла.

В 1615 году против Галилея были выдвинуты первые обвинения, а в начале февраля 1616 года специальная комиссия экспертов вынесла вердикт о запрете учения Коперника. Это решение было утверждено Папой, и труд о гелиоцентрической системе был внесен в список запрещенных книг.

Церковь милостиво разрешила использовать еретическую гипотезу лишь в качестве математической модели, удобной для вычислений в различных науках. Галилео на первый раз был прощен.

Однако убежденный сторонник гелиоцентризма не сдался и решил посвятить популяризации учения Коперника главный труд своей жизни, над которым работал почти 30 лет. После запрета 1616 года, в целях безопасности, Галилей решил написать книгу под неоднозначным названием «Диалог о двух системах мира».

В ней об устройстве всего сущего спорят три персонажа: сторонник Коперника, защитник устаревших систем Аристотеля и Птолемея, а также нейтральный наблюдатель. Сам автор нарочито не занимает ни чью сторону, справедливо полагая, что умный человек сделает очевидный выбор.

Для того чтобы издать книгу, необходимо было пройти церковную цензуру. И здесь Галилей пошел на хитрость, написав в сопроводительном письме, что намерен развенчать систему Коперника. Цензоры были не очень бдительны, и инквизиция дала свое разрешение летом 1631 года.

Издав свой труд, ученый совершил ошибку — он разослал три десятка экземпляров видным прелатам церкви. Многие из них «оценили» научный труд совсем не так, как предполагал автор. Сам Папа Урбан VIII был просто в бешенстве, узнав себя в одном из персонажей — дремучем защитнике геоцентризма.

Страшно для церкви было и то, что «Диалог о двух системах мира» был издан не на научной латыни, а на общедоступном итальянском — любой желающий мог прочесть крамолу совершенно спокойно. Тучи над Галилеем сгустились.

Книга была запрещена уже через месяц и изъята из продажи. Несмотря на давнее знакомство и дружбу, а также не свирепствовавшую чуму, Папа вызвал Галилея на суд в Рим. Попытка ученого отсрочить процесс из-за плохого самочувствия не имела успеха.

Понтифик пригрозил доставить его к себе в кандалах. Ученому пришлось подчиниться. Два месяца он дожидался начала судилища, найдя приют в здании посольства Тосканы. 12 апреля 1633 года автор крамольного труда предстал перед Святой инквизицией.

Церковь прибегла к прямому подлогу, предъявив протокол заседания инквизиции от 1616 года, в котором были добавлены утверждения о том, что Галилею запрещалось официально в любом виде поддерживать учение Коперника. Такой поворот делал ученого «закоренелым еретиком».

Жанну д’Арк по схожему обвинению возвели на костер. Однако у Галилея нашлось письмо, в котором церковь официально лишь ограничилась «увещеванием», что облегчало его участь с юридической точки зрения — ведь обсуждать гелиоцентризм ему не запрещали.

По сути, обвиняемому нужно было сделать простой выбор: упорствовать или покаяться. И уже на первом допросе Галилей заявил, что не собирался в своей книге защищать учение Коперника, а хотел развенчать его.

Суд над Галилеем длился почти два месяца, но в тюрьме ученый провел лишь 18 дней. Несмотря на то, что процесс навсегда вошел в историю как образец противостояния передовой науки и церковного мракобесия, положение ученого не было ужасным.

Учитывая его преклонный возраст, мировую известность и могучих покровителей (одним из которых был герцог Тосканский), Галилео отвели служебную комнату в здании трибунала. Историки так и не установили доподлинно, применялись ли пытки к «еретику». Скорее всего, их не было. 30 апреля подсудимого на время отпустили обратно в тосканское посольство.

22 июня 1633 года суд вынес окончательный приговор, в котором Галилея признали «сильно заподозренным в ереси», что не означало гибельного ярлыка «еретик». Ученый зачитал текст отречения, провел пять месяцев в заключении на вилле в Риме и во дворце в Сиене, а затем был отпущен домой в Арчетри в родной Флоренции.

Остаток жизни Галилео прошел под домашним арестом и надзором инквизиции. Ему запрещалось выезжать куда-либо и принимать гостей. Друзья могли навещать Галилея лишь по одному. Зато при его смерти 8 января 1642 года присутствовали сразу два представителя Святой инквизиции.

Знаменитая фраза «И все-таки она вертится!», которую приписывают Галилею, скорее всего, является легендой. Но это не умаляет величия и отваги защитника и популяризатора идей Коперника, изобретателя телескопа, основателя экспериментальной физики и классической механики, первооткрывателя гор на Луне и четырех спутников Юпитера, ученого, которого современники сравнивали с Колумбом.