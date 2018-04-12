Блогер Вера Афанасьева: Покорение космоса

Нам нравится говорить о покорении космоса — конечно же, ещё не покорили, а только начали его осваивать.

Космос человеку никогда не покорить, потому что космос — это мир, миропорядок, он бесконечный, а человек МАЛЕНЬКИЙ. И пока человек ещё только вошёл в этот великий мир, хотя и УЖЕ вошёл.

Но ведь есть и другой космос, изначально принадлежащий человеку, — наш внутренний мир, мы сами. Микрокосм, как назвал его Сократ.

Человек есть мир в миниатюре, целая Вселенная, и не менее сложная, чем огромный внешний космос. И речь идёт не только о душе, но и о теле, об их единстве.

Микрокосм принадлежит каждому из нас, он величественен, он полон неожиданностями, он таит удивительные возможности, он невероятно интересен.

Глубоки его тайны. Познай самого себя — и ты удивишься, ты станешь величайшим мудрецом, и дела этого тебе хватит на всю жизнь, и его не переделать.

Освоение собственного космоса — вот тот проект, который задается себе на всю жизнь думающими. А уж покорение его и вовсе даётся немногим. Но — тихими стопами, со скоростью мысли и с помощью энергии души…

Ведь это огромное наслаждение, данное каждому из нас, — узнавать и преобразовывать себя.