Аглая Демидова: женщина, ставшая вором в законе

Криминальный мир держится на строгом авторитете воров в законе. Жестокая иерархия не допускает женщин в эту структуру, но в прошлом веке одна из них сумела пройти невероятный путь с самого дна до высшей власти. Аглая Демидова стала первой и последней женщиной, коронованной воровкой в законе.

Первый срок и тюрьма

Аглая воровала с детства. Воли она практически не видела: за колонией для несовершеннолетних практически сразу же последовал новый срок в тюрьме, а затем еще два, уже в колониях строгого режима.

Глупая кража

В последний раз Аглая попалась на карманной краже. Рецидивистку щадить не стали — женщина «уехала» на 10 лет в колонию строгого режима . Там и начался ее путь к воровской короне.

Свой мир

В колонии рецидивистка со стажем быстро пробилась наверх и сколотила вокруг банду блатных. Авторитет пришлось завоевывать силой: Демидова жестоко избила осужденную «ночную бабочку», Верку Корму, и та затаила зло.

Добрый доктор

Сидеть от «звонка до звонка» Аглая не собиралась. Женщина с легкостью соблазнила главу медчасти, доктора Залевского, и тот обеспечил ее историей выдуманной болезни. За попытками воровки устроить побег пристально следила Верка Корма: дождавшись нужного момента, она из мести донесла начальнику тюрьмы. План побега провалился, но само дело дальше не пошло — Аглая вернулась на зону.

Покушение

Об отношениях Аглаи и доктора узнали воры с воли. Любое сотрудничество с «красными» каралось смертью: преступники приговорили Демидову к смерти, а исполнительницей назначили ту самую Верку.

Развязка

Ночная бабочка дело не осилила. Подруга Демидовой бросилась в драку и одним ударом зарезала Корму. В барак ворвались охранницы — Демидова в исступлении схватила одну из них и разбила ей голову об стену. Это было первое убийство Аглаи — воровская каста не марает рук кровью.

Расстрел и побег

Наказание за убийство надзирателя советская власть предусматривала только одно: расстрел. Конвоир отвел неудачливую воровку в тайгу, однако Аглая сумела его соблазнить. Терять женщине было нечего — улучив момент, она схватила автомат, застрелила конвоира и бросилась в бега.

Конец истории

До Москвы Аглая добралась чудом. Здесь она обратилась за помощью к бывшему сожителю, авторитетному вору по прозвищу Жиган. Однако, тот был осведомлен о связи Демидовой с доктором в лагере, а таких проступков жестокий криминальный мир не прощает. Жиган своими руками зарезал бывшую любовницу. Демидовой суждено было стать последней воровкой в законе: женщина в тюрьме, как и на корабле, только к беде.