Как управлять своим мозгом, чтобы добиться успеха

Каждый здравомыслящий человек понимает, что добиться успеха можно, лишь взяв свои желания, свой разум под контроль. Контроль, дисциплина подразумевают под собой способность делать то, что не хочется, но надо; выработку некоторых привычек. Привычка для нас станет одной из основ контроля, ведь ты прекрасно понимаешь, что привычка — вторая натура. Начинать придется с малых изменений, но как ты знаешь, вскоре малое становится чем-то большим. Однако без избавления от вредных для мозга и всего тела привычек не обойтись.

1. Небольшие слабости, которые приводят к проблемам

1) Ты потребляешь большое количество сладкого каждый день. Да, вкусно. Но со временем бесконтрольное потребление сладостей приведет к увеличению веса. Тяга к сладкому будет лишь усиливаться, что чревато таким страшным заболеванием, как сахарный диабет. Возьми над собой контроль сегодня, чтобы завтра не пришлось контролировать себя диетами. 2) Мелкие кражи. Ты удивишься, но большинство людей регулярно их совершает. Для одних это лишний огурец, доложенный в продуктовую корзину после взвешивания. Для других все начинается со жвачки в магазине, а заканчивается огромными штрафами или реальным сроком. Клептомания — психическое расстройство более страшное, чем может показаться, так что не стоит даже начинать. 3) Ты полагаешься на обрывочные познания и делаешь выводы на их основании. Со временем такой подход превратит тебя в дилетанта с поверхностными знаниями, который лишь предполагает, как делать, но на практике может разрушить бизнес или нанести огромный ущерб предприятию. Такой человек не умеет толком работать, не имеет знаний, которые могли бы помочь ему и обществу в целом. Хочешь измениться? Имей мужество признать свои недостатки

2. Привычки, которые сделают тебя намного лучше

Тренируйся в течение месяца строго три раза в неделю, и в итоге у тебя сформируется привычка посещать спортивный зал: тело само будет просить нагрузок, а мозг будет получать от них удовольствие. Сопротивляйся желанию есть сладкое тоннами. Спустя месяц твоя страсть ослабнет, и ты начнешь питаться правильно и сбалансированно.

Начни выступать публично, если у тебя есть внутренние зажимы или необходимо подготовиться к подобному выступлению. За 30 дней ты можешь стать уверенным оратором. Стань более чутким и прояви сострадание к незнакомцам. Купи бездомному, который ходит зимой в легких кедах, самые дешевые, но теплые ботинки. Сделай что-то хорошее для другого человека, это окрыляет.

Каждый день начни делать что-то ради достижения своей цели. Пусть это будут маленькие шаги, но со временем ты увидишь, как прошел большой путь. Делай небольшие усилия над собой в течение 30 дней, и вскоре у тебя войдет в привычку делать хоть что-то ради своего успеха. Начни составлять список задач на день, делай это в течение 30 дней и в итоге станешь более организованным. Ограничь себя от просмотра видео в интернете, чтобы сохранить драгоценное время для жизни. 5 способов не вернуться к вредным привычкам

3. Дисциплина — это все Но будет очень сложно изменить себя без самоконтроля и дисциплины. Даже после того, как ты в течение месяца будешь соблюдать все вышеуказанные «заповеди», рано или поздно захочется нарушить уже привычный образ жизни. Во-первых, имей в виду, что рано или поздно срываются все. Но пропущенная тренировка не означает то, что ты должен вовсе прекратить заниматься спортом. Самое главное, что эти добровольные и необходимые ограничения в конечном счете закаляют твою волю и формируют характер. Ты станешь тем человеком, который руководствуется разумом, а не минутными желаниями, и не живет ради своих прихотей. Как самодисциплина улучшит твою жизнь