ТНТ составит интерактивную карту своих зрителей

Телеканал ТНТ запускает новый масштабный интерактивный проект «Карта наших людей». Старт кампании приурочен к новому сезону сериала «Улица».

В рамках промо любой зритель телеканала может рассказать о себе, своей улице и жизни, которая на ней протекает.

ТНТ позиционирует новую кампанию как масштабный интерактивный социально-развлекательный диджитал-проект. Его цель: сбор реальных историй от реальных людей в виртуальном пространстве на интерактивной карте города, страны и всего мира.

Карта призвана объединить всех зрителей в эфире и digital. Принять участие и заявить о своей улице может любой желающий, ТНТ ожидает всероссийского масштаба проекта, рассчитывая преимущественно на зрителей от 14 до 44 лет (в соответствии с целевой аудиторией самого телеканала).

Для того, чтобы стать частью интерактивной карты, необходимо рассказать свою историю и познакомить страну с жизнью своей улицы и своих соседей.

На сайте проекта пользователю нужно найти в строке поиска свою улицу и город, нажать «Создать историю» и рассказать историю своей улицы, поделиться каким-то важным, значимым событием, которое произошло на улице. «Карта наших людей» оснащена возможностью размещать в историях фото или видео, а также делиться в дальнейшем историями в социальных сетях.

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«Сегодня очень легко найти любую информацию. Мы все пользуемся картами, ищем на них нужные нам точки в городах, места, телефоны, адреса, мы визуально видим то, что ищем, но мы не можем видеть на картах самое главное. А самое главное — это не бездушные здания, машины, даже очень красивые пейзажи. Самое главное — это люди, которые все это создают и которые там живут.

«Карта наших людей» — это очень важный проект: позитивный, объединяющий нас всех и постоянно наполняющийся новыми историями и людьми. Наш сериал «Улица» — сериал про тех, кто живет на твоей улице. Мы решили, почему бы не попробовать заполнить улицы в виртуальном пространстве реальными людьми и реальными историями? Это так круто, если ты знаешь, что рядом с тобой живет интересный человек со своей историей, которая отчасти может быть связана и с тобой тоже — ведь вы соседи. Мы активно призываем всех наполнять нашу карту историями — как уже начали делать наши звезды. Сейчас мы надеемся, что на нашей карте историй постепенно будет больше и больше", — Рубен Оганесян, заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу.