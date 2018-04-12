7 подарков, которые понравятся каждому

Изначально мы хотели сделать подборку определённых вещей из одной категории, например из высоких технологий. Но потом решили, что это эгоистично по отношению к другим нашим читателям, которые, возможно, ищут что-то из другой сферы, например красивую одежду или технику для приготовления еды. В этой статье будут разные подарки, среди которых ты найдёшь то, что порадует именно твоих родных и друзей.

1. Космическое питание

Мечтал полететь в космос, разглядывать Землю в иллюминатор? Возможно, в будущем тебе выдастся такая возможность, ну а пока ты можешь насладиться едой, которой питались космонавты на МКС. Компания «Космопит» производит разнообразные блюда (первое, второе), каши, десерты и напитки. Естественно, что все блюда хранятся в специальных тюбиках. Но так как статья о подарках, то обрати внимание на подарочный набор «Вкусы космоса». В состав набора входят борщ, картофельное пюре с курицей, рисовая каша с курагой, творожный крем с фруктовым пюре и компот из сухофруктов. Для разогрева еды в наборе имеются три космогрелки, а для открывания вложены два космоключа. Ну и конечно, чтобы протереть руки и запотевший иллюминатор, в набор вложены спиртовые салфетки. Это один из самых лучших подарков для человека, увлекающегося космосом. Кстати, в честь Дня космонавтики 12 апреля в интернет-магазине весь день действует скидка 12% на все товары. Купить космическое питание →

2. Электроскутер

Уже никого не удивишь электросамокатами, и уж тем более гироскутерами и моноколёсами. А что ты скажешь о моноколёсном электротранспорте с удобной ручкой, как у самоката? «Kiwano» KO1 имеет колесо размером 8,5 дюймов, что делает транспорт устойчивым и позволяет преодолевать различные препятствия. «Kiwano» KO1 способен разгоняться до 35 километров в час, проезжать на одной зарядке до 40 километров и преодолевать большие препятствия. На нём ты можешь даже перепрыгивать бордюры. Кстати, в «Kiwano» KO1 встроена оригинальная батарея от LG с защитой от возгорания, что делает транспорт безопасным. При большом объёме аккумулятора полная зарядка занимает всего один час. Также «Kiwano» KO1 оснащён защитой от воды. «Kiwano» KO1 изготовлен из карбона и алюминия, так что ему не страшны падения и удары. Показатели отображаются на дисплее, расположенном между рукоятями. «Kiwano» KO1 оборудован эргономичными подножками с антискользящим покрытием, что делает его ещё более безопасным. Кроме того, «Kiwano» KO1 оснащён подсветкой, которая позволяет ездить на нем даже в тёмное время суток. Транспорт выдерживает нагрузку до 250 килограммов. На «Kiwano» KO1 имеется крепление для GoPro. Этот электросамокат является трендом 2018 года и хорошо подойдёт для того, кто не хочет стоять в пробках. Купить электроскутер →

3. Гриль

Весной многие люди выезжают на природу на шашлыки, а те, кто живет в коттеджах, готовят на гриле в своём дворе. Гриль — это один из самых полезных подарков, и найти его ты можешь в магазине «Char Griller». Одно из главных отличий грилей бренда «Char Griller» от других в том, что все модели являются многофункциональными. В любом из грилей «Char Griller» продукты можно не только жарить, но и коптить. Прочные чугунные решётки, которыми оснащаются грили «Char Griller», позволяют использовать любое топливо, даже дрова. Кстати, это ещё одно важное отличие от других брендов, которые предпочитают ставить более лёгкие и недорогие решётки из стали, деформирующиеся под действием высоких температур и тяжёлых предметов. У «Char Griller» есть бюджетные грили дешевле 20 тысяч рублей, например, Patio Pro. Гриль имеет решётку с площадью 250 квадратных дюймов, боковые вентили, регулирующие температуру и дым, боковой отсек для быстрого доступа к углям и пеплу и другие полезные качества. «Char Grill» имеет фирменный магазин в посёлке Вешки, находящемся в двух километрах от МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Так что если ты живёшь в Москве, то можешь купить крутой американский гриль, оценив весь ассортимент бренда. Купить гриль →

4. Проектор

Помнишь любимые в детстве диафильмы с мультиками? На смену диапроекторам и фильмоскопам пришли современные проекторы. И теперь в домашних условиях можно смотреть любой видеоконтент в высоком разрешении и с качественной цветопередачей. Как насчет прямых трансляций чемпионата мира по футболу? Летом нас ждёт грандиозное событие, и мы уверены, что это отличный повод собраться вместе с друзьями. Представь, насколько круто смотреть матчи или фильмы не на маленьком мониторе, а на большом экране, будто с трибуны стадиона или как в кинотеатре. А все, что для этого нужно — мини-проектор. Компактная форма позволит легко и быстро его транспортировать и использовать в различных условиях. Одна из самых популярных моделей бюджетного проектора — Unic UC40 +. Его разрешение 800x480, и он может воспроизводить видео в FullHD, так что ты увидишь лучшие моменты матчей в отличном качестве. Фокусировка линзы позволяет настроить размер изображения от 34 до 130 дюймов. Более мощная модель мини-проектора — SD60. Он имеет более высокую контрастность и Wi-Fi модуль, что позволяет подключать к нему смартфон или планшет. Проектор не будет пылиться на полке, когда закончится ЧМ. Он еще не раз даст повод друзьям собраться, чтобы порубиться в игрушки или посмотреть фильм. Купить проектор →

5. Лонгборд

Скейтеры снова в моде. Культура скейтбординга, которая, казалось бы, осталась далеко в 90-х — начале 2000-х, вновь захватывает умы подростков. Для более размеренных поездок выбирают лонгборды. Купить лонгборд ты можешь в интернет-магазине «Whitepark». В нем ты найдёшь лонгборды от бренда «Пластборд». Они имеют лёгкий вес, но при этом высокую прочность, что позволяет выполнять некоторые трюки. Также на сайте ты найдёшь деки, подвески и колёса. Если тебе больше нравятся скейтборды, то в «Whitepark» ты найдёшь всё для сборки своего крутого скейта. Кроме того, в магазине ты найдёшь разнообразные наклейки, которые позволят сделать твой лонгборд более уникальным. Помимо этого, в «Whitepark» есть и другие товары для активного отдыха, такие как сноуборды, одежда и обувь, а также аксессуары. В разделе «Распродажа» ты найдёшь товары со скидкой до 70 процентов. Купить лонгборд →

6. Рюкзак

Если ты хочешь сделать подарок человеку, любящему активный отдых, то можешь подарить ему рюкзак. Даже если у него уже есть несколько рюкзаков, ещё один лишним не будет, так как в походах очень просто потерять сумку, особенно если речь идёт о подъёмах в горы. Ты же не полезешь вниз за сумкой, почти достигнув вершины? Качественные рюкзаки ты можешь найти в магазине «Frihet». В качестве подарка хорошо подойдут рюкзаки итальянской фирмы «Napapijri», например Voyage Geo. Рюкзак изготовлен из нейлона, имеет вместительное основное отделение, внутренний и внешний карман и фирменные патчи. У рюкзака мягкая спинка и регулируемые лямки, что позволяет сделать поход более комфортным. Ткань изделия является водонепроницаемой, так что ты можешь не беспокоиться за сохранность вещей во время дождя. Также рекомендуем обратить внимание на рюкзаки шведского бренда «Fjallraven» и американского бренда «The North Face». Купить рюкзак →

7. Обувь

Обувь — крутой подарок, особенно если это обувь от известного бренда. В магазине «White Park» мы нашли много интересных моделей. Нам понравилось то, что знаменитые кеды «Vans» можно купить дешевле, чем за 5 тысяч рублей, что очень даже неплохо. Также в магазине есть и другие известные бренды, такие как «Affex», «DC», «Converse» и так далее. Поклоннику классики в неформальном стиле ты можешь подарить кеды «VANS» Ua Authentic Black, верх которых изготовлен из прочного канваса. Подошва изготовлена из стойкой и долговечной резины. Ну а о внешнем виде можно и не говорить: в подобных кедах выступали на сцене многие знаменитые исполнители гранжа, альтернативного рока и других направлений в музыке. Магазин бесплатно доставит обувь и другие товары в срок от двух дней. И, конечно же, ты можешь быть уверен в том, что покупаешь оригинальную обувь, а не подделку китайского мастера. Купить обувь →