Почему мы постоянно боремся друг с другом, и как прервать эту череду ненужных сражений

Почему люди сражаются друг с другом на протяжении всего существования человечества? Начиная с войн и заканчивая межличностными конфликтами, люди ведут постоянную борьбу, в которой пытаются защитить свои интересы, убеждения или территорию. В умах большинства сформировался некий шаблон: если что-то идет не по моему плану, то конфликт и агрессия помогут решить эту проблему.

В 2005 году произошел интересный случай: Джордж Буш пригласил в Белый дом певца Боно, который жестко критиковал его действия как президента США. Вместо того чтобы вести борьбу, они встретились, и в итоге их альянс создал фонд, который помогает больным СПИДом в Африке. Конфликты, споры, ссоры приводят к тому, что люди не могут жить в гармонии друг с другом, а, как известно, зло порождает большее зло. Скорее всего, ты и сам не раз становился участником конфликта, отстаивая свои права. В гордости нет ничего плохого, но в определенный момент она может перерасти в принцип, и начинается методичное уничтожение своего соперника по всем фронтам. Известны случаи, когда войны соседей заканчивались сожженными домами. Необходимо научиться разрешать конфликты мирно, и для этого есть несколько медиативных способов, используя которые, ты сможешь выйти из большинства конфликтных ситуаций в дальнейшей жизни.

Не живи стереотипами — знакомься с людьми и узнавай их Общественное мнение может заставить тебя узко мыслить. Из-за пропаганды мы можем возненавидеть целые народы, а все лишь из-за того, что нашим сознанием ловко манипулируют. Предвзятое отношение к людям может испортить всю жизнь, и ты останешься рабом стереотипов до конца своих дней. На улице поселились новые соседи, которые тебе почему-то сразу же не понравились — допустим из-за твоих расовых предубеждений. Любая оплошность с их стороны будет расценена как акт агрессии и немедленно спровоцирует конфликт. Просто пойди на контакт и познакомься с людьми, пообщайся без своих предрассудков. Есть большая вероятность того, что твой шаблон будет разрушен раз и навсегда, и это освободит тебя от стереотипного мышления. Гостеприимство заставляет человека показывать свои лучшие стороны, проявлять доброту и уважение. Будь открытым, чтобы общение с окружающими всегда проходило на доброй ноте. Не позволяй первому впечатлению тебя одурачить

Будь любопытен

Если тебе не под силу понять мотивы человека, его взгляды и умозаключения, то спроси, почему он ведет себя именно таким образом, а уже потом делай выводы. Обычно все бывает наоборот: мы встречаем несогласных, спорим, затем вступаем в конфликт, даже не пытаясь взглянуть на вопрос с точки зрения своего собеседника. Практикуй умение слушать, задавать правильные вопросы, всегда бери в расчет то, что ты можешь заблуждаться в своих суждениях. Каждый из нас должен смотреть на вопрос с нескольких позиций. Такой подход порой открывает глаза на настоящих героев и обличает злодеев. Поговори с человеком, узнай о его жизненных приоритетах и уже потом делай выводы. Знание человеческой сущности, человеческого естества позволит тебе стать прекрасным дипломатом, который будет способен урегулировать любой конфликт и выйти победителем даже из критической ситуации. Как общаться, чтобы все тебя понимали

Ищи то, что вас объединяет

К сожалению, люди привыкли искать разницу между каждым из нас — то, чем один отличается от другого. Мы не склонны выискивать то, что сможет нас объединить, поможет найти общий язык: например, интересы, хобби, любимая спортивная команда, литература — да примеров может быть масса! Даже в вопросе, где у обоих сторон есть разногласия, могут найтись общие интересы, которые в дальнейшем и станут платформой для компромисса. Человеческая принципиальность становится неприступными вратами, которые не позволяют прийти к общему решению. По этой же причине никто не предлагает перемирия. Пытайся находить с людьми общий язык, взаимные интересы. Не ищи различия, ведь, сказать по-честному, большинство из нас не похожи друг на друга. И если мы будем обращать внимание на разницу между нами, то на свете вряд ли наступит мир даже через тысячи лет. Идеальное количество людей для любой компании