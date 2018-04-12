Диана Гурцкая — о страхе замужества и комплексах

Диана Гурцкая стала сенсацией в российском шоу-бизнесе. Успех пришел к певице в 1995 году, когда она стала призером конкурса «Ялта-Москва Транзит». Именно там девушку заметил композитор Игорь Николаев , который и написал для нее первые значимые хиты.

Диана родилась в многодетной грузинской семье. Окончила школу-интернат для слабовидящих. У слепой с рождения девушки очень быстро открылся музыкальный талант, а родные сделали все возможное для того, чтобы его развить. Старший брат Дианы — Роберт стал ее продюсером. Гурцкая никогда не относилась к своему недугу как к трагедии, но при этом ее сильно расстраивало, когда очки считали лишь частью сценического образа. Испытывает ли певица комплексы? Почему она боялась выходить замуж? И какую цену ей пришлось заплатить за успех? На эти и другие вопросы Диана Гурцкая ответила в эфире программы «Ой, мамочки» на телеканале «МИР»

С вами случилось настоящее перевоплощение: из Золушки в звезду шоу-бизнеса. Из интерната вы сразу шагнули на большую сцену. Ваша история успеха была настолько невероятной, что некоторые даже отказывались в нее верить. В народе даже появились слухи, что очки — это хитрый пиар-ход, который придумали ваши продюсеры. Вам когда-нибудь высказывали подобные сомнения в лицо?

— Об этом я слышала, где-то даже читала. Обидно становится, когда кто-то говорит, что черные очки — это выдумка. Разве это можно выдумать? Ведь это вся моя жизнь. Но кто я такая, чтобы кого-то судить? Бог всем судья.

Ваш выход на большую сцену состоялся в 1995 году. Я знаю, что часть жюри тогда категорически не желала пропускать вас в финал из-за черных очков. А были ли еще подобные ситуации в вашей карьере?

— В то время считали, что у человека с ограниченными возможностями здоровья какой-то свой мир. Может быть, из-за этого тогда все и произошло. Но я настолько была абстрагирована от этого, что не чувствовала, что есть какая-то проблема. Сейчас мы тоже сталкиваемся с некоторыми стереотипами, и мне приходится доказывать, что я делаю свою работу не хуже, чем зрячие артисты.

А были ли такие случаи, когда вас не включили в концертную программу из-за очков?

— Да, к сожалению, есть один телеканал, где музыкальный редактор сказал: «Появление Дианы Гурцкая расстраивает зрителя, а у нас все-таки развлекательная программа». К сожалению, я с этим сталкиваюсь. Но я прощаю, потому что, кто я такая, чтобы судить.

Когда не стало моей мамы, мне не то что петь, мне жить не хотелось. И это совпало с финалом Песни года. Я помню этот момент, когда я боялась брать телефон и звонить домой. И вот я приехала домой, а мамы уже не было. Помню, как звонил Игорь Николаев и успокаивал меня. И тогда он сказал мне: «Сделай так, как хотела твоя мама. Ты же знаешь, она мечтала увидеть тебя на сцене». Эти слова стали для меня решающими. Я вышла на сцену и спела песню «Ты здесь». Было ощущение, что я пела эту песню маме, и она в этот момент была рядом. В этот момент весь зал был со мной.

Вы никогда не появляетесь на публике без очков. И каким же сюрпризом стал клип на песню «Тебя теряю», в котором вы сняли очки. Что вас на это подтолкнуло?

— Я хотела, чтобы меня правильно воспринимали. Не потому, что я играю этой ситуацией, просто меня попросили режиссеры и сказали, что будет очень красиво. Я не то чтобы стесняюсь, я живу так, как привыкла. И, конечно, это все перебороть, с одной стороны, сложно. Но все говорят, что получилось очень красиво.

Ваши коллеги по сцене и журналисты, отмечают, что Диана Гурцкая до замужества и после — это два разных человека. Была наивной девочкой, а стала мудрой женщиной. Я смею предположить, что на вас так повлиял ваш муж.

— Скорее всего, это жизнь повлияла, потому что человек без семьи, конечно, живет иначе. Сейчас после работы я сразу мчусь домой. Чем больше времени я смогу провести с со своей семьей, тем лучше для меня.

Известно, что с вашим супругом Петром вас познакомила Ирина Хакамада . Но вот где пересеклись ваши с ней пути?

— Это был рабочий момент. Когда Ирина познакомила меня с Петром, я жутко его стеснялась. Он очень красиво за мной ухаживал. Однажды Петя позвал меня в кино. А я звоню брату и говорю: «Твой друг меня в кино приглашает. Что мне делать? Чем я буду там заниматься?». А он хохочет и говорит: «Иди, ничего делать не будешь, кино посмотришь». Я звоню подруге и прошу поехать ее со мной. Пока мы смотрели кино, я думала: «Боже, когда это все закончится». Даже не помню, что было в фильме.

В одном из интервью Петр сказал, что вы долго не подпускали его к себе. Чего вы боялись?

— Во-первых, я очень правдиво отношусь к своей жизни. Я — человек незрячий. И я привыкла к этому. Но я очень сильно боялась, как меня воспримут. Даже если Петр воспринял бы меня правильно, а что бы сказали его родители. Я благодарна родителям Петра. В том, что я вышла за него замуж, заслуга его мамы. Потому что однажды она сказала моему брату такие слова: «Роберт, может быть, Диана заслуживает счастья больше, чем кто-либо?». Тогда я поняла, что в этой замечательной семье меня будут любить и принимать.

Однажды Петр сказал в интервью, что вы очень ревнивая. Часто ли он дает вам повод?

— Это он так думает. Он хочет, чтобы так было, видимо. Когда есть уважение и взаимопонимание, о какой ревности может идти речь.

Вы всегда со вкусом одеты. Кто создает вам образы?

— Я прислушиваюсь к советам. У моего брата тоже очень хороший вкус, хотя иногда мы с ним спорим. Он очень любит каблуки, а я уже так от них устала. Потом я сама тоже ощущаю на себе наряды. Как музыку. Мне важно, чтобы платье обязательно гормонировало с туфлями, аксессуарами.

А снятся ли вам сны?

— Да. Иногда я там, например, вижу, как вожу машину. Классно получается, на самом деле. Во сне как-то светлее.

Что или кого вы бы хотели увидеть хотя бы на секунду?

— Конечно же, моего сына. Вот я честно скажу, что я никогда не думала, почему я не вижу. Но бывают такие моменты, что хочется хотя бы на три минуты его увидеть. Это в большей степени происходит, когда мне говорят, какой он красивый, как он играет на рояле. В эти моменты у меня появляется это желание.