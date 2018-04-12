7 вещей, за которые тебя убьет бармен

Работа бармена — настоящая проверка на прочность. Если ты не суровый головорез с золотыми зубами, дробовиком под рукой и кровавым прошлым, то, скорее всего, никаких проблем у тебя не возникнет — разливай свое разбавленное пиво, накручивай усы и сжевывай зубочистку. А если ты обычный человек, то будь готов к встрече с дебилами. Однако наша статья посвящена не барменам, а людям по другую сторону стойки. Давай облегчим жизнь тем, кто смешивает нам коктейли, и перестанем совершать эти семь глупостей, которые делают из людей уродов. Дядя Коля Дроздов, глядя на это, обычно говорит: «Животные, мля!».

1. Вопросы после заказа

Все вопросы лучше задавать до того, как ты закажешь выпивку. Иначе поздно и бессмысленно что-либо спрашивать. Поэтому, когда тебя спрашивают: «Что-нибудь подсказать?», лучше объяснить, что ты хочешь выпить: послаще, покрепче и т.д. Бывает, закажешь коктейль с диковинным названием, а тебе подают пушистое нечто в красивом стакане с вишенкой. Мало того, что с ним в руках ты смахиваешь на объект ненависти депутата Милонова, так еще и алкоголя не чувствуется: молоко с вареньем, а не бухло. Поэтому не стесняйся, спрашивай заранее, чтобы потом не выражать свое недовольство. Это тот случай, когда ты сам виноват в случившемся.

2. Бар как станция зарядки телефона

Конечно, ведь именно для этого бар и строился, а электричество проводилось не для холодильников, а для твоего телефона. А бармен… А что бармен? Его задача — делать людей счастливее, и нет большей радости, чем поставить телефон на зарядку у себя за стойкой. Такими темпами скоро розеток будет больше, чем бутылок в баре. Учитывая то, как часто к барменам обращаются с просьбой зарядить увядающий аккумулятор гаджета, бару в пору брать деньги за это. Хотя это так же нелепо, как попросить налить тебе коньяк, который ты сам принес. Но ладно: подобная взаимовыручка дает веру в человечество и надежду на то, что наша черствость размякнет в добрых делах. Однако если ты поставил телефон на зарядку, забудь о нем на время. Теперь это собственность бармена, поэтому не надо каждые пять минут просить посмотреть, а не позвонил ли тебе кто-нибудь. У людей работа, обязанности, и в них не вписаны твои смартфонные проблемы. И ни в коем случае не бери его без спросу. Не нужно заходить за барную стойку, перевешиваться через нее и пытаться нащупать смартфон. Это неприлично и незаконно — все равно что вмешаться в чужую собственность. А бармену еще и в душу нагадишь: он к тебе с добром, а ты ему чашу с говном. Никому не нравится, когда копаются в их вещах, влазят в рабочее пространство и нарушают пространство личное. Ведь барная стойка и бармен — вещи неотделимые.

3. Отвлекать занятого бармена

Знаешь, чем великий бармен отличается от заурядного? Целым перечнем суперспособностей, на которые обычный человек с расшатанной нервной системой (а у всех, кто работает с людьми, она не в порядке) не горазд. Например, ему хватает сил выслушивать чужой пьяный бред, долгие рассказы о несчастной жизни и проблемах и терпения, чтобы придумывать уникальные напитки дня, основываясь на предпочтениях посетителей. И что самое главное — клиент должен остаться доволен. Проблема в том, что бармен не психотерапевт и не социальный работник. Каждый раз, выслушивая твой треп, он умирает изнутри. Он будет слушать, давать советы, что-то поддакивать, но отстраненно, без удовольствия. Может даже подколоть, но ты этого не поймешь. И это нормально: посторонние люди не должны проникаться твоими проблемами — своих хватает. И тем более пятница, вечер, клиентов полно, работы столько же, закрываются позже, и со стороны твоя пьяная рожа, изрыгающая банальные детские проблемы, кажется крайне отталкивающей. Даже люди, которые идут за стойку из-за любви к общению, а не к алкоголю, очень сильно устают от роли книги жалоб.

4. Использование пустых табуретов не по назначению

Даже Сатана отказался принимать людей, которые нерационально используют пространство в баре только потому, что стесняются соприкоснуться ляжками. Да, за барной стойкой не так много пространства. Но если тебе что-то не нравится, садись за стол. Свободные места только на баре? Тогда либо терпи, либо уходи. Потому что свободный стул — это еще один клиент, следовательно, деньги. А ты используешь его как барьер и подставку под сумку. Может тебе и удобно, но ребята теряют прибыль.

5. Хамство и наглость

В это сложно поверить, но бармен — живой, дышащий человек, а не робот из произведений Филиппа К. Дика. И в общении с живыми людьми, будь то бармены, уборщицы или даже бомжи, не надо забывать про элементарную вежливость. И очень неприятно лицезреть картины человеческого уродства, когда на типичное барменское «Привет, ребята. Что будете пить? Вам что-нибудь подсказать?» в ответ раздается только: «Виски с соком». Ни «Здрасьте!», ни «Спасибо!», ни «Пожалуйста!», ни «Благодарю, любезнейший». А когда бармен тебе тыкает, шутит, пытается завести разговор и ведет себя как свой парень, многие предпочитают делать вид, что его не замечают. А ведь он не чаевые выпрашивает — просто у него настроение хорошее. Даже если ты не в духе и не настроен шутить, не стоит забывать про вежливость. В конце концов, если тебе плохо, сиди и пей дома, чтобы люди тебя не раздражали. А раз пришел, будь добр реагировать на отправленные в твой адрес словеса. Отвечай кратко, и от тебя отстанут.

6. Место не за стойкой, а возле

Не всегда места у стойки бывают свободны, а быть ближе к источнику алкоголя, по-видимому, хочется. Иначе как объяснить людей, которые заказывают одну выпивку за другой, стоя, не присаживаясь. Во первых, у бармена есть кого еще обслуживать; во-вторых, ты мешаешь людям за столиками подходить и делать заказ; в-третьих, стулья созданы для того, чтобы на них сидели.

7. Неготовность оплатить

Обычно, когда человек получает какую-то услугу, то в ответ платит деньги. Можно дать другой предмет взамен, но вряд ли кто-то обрадуется, если вместо купюр ты протянешь гирю. И вроде все об этом знают, но почему-то находится несознательная дрянь, которая начинает в спешке рыскать по карманам, потом уходит искать деньги в куртке. Ну знал же, что за выпивку придется платить, так почему не взять их с собой сразу?! Возникает неловкая ситуация и для бармена, и для клиента. Ударить нерадивого мудака хочется, но пока не за что. Заказ отдавать нельзя, потому что есть возможность, что денег у него нет в принципе. Работа стоит, воздух хрустит от напряжения, и неприятно пованивает конфликтом. Приходится ждать, пока он найдет деньги, сходит к друзьям и, наконец, выпросит. И это хорошо, если гражданин не начнет возмущаться, узнав цену за «Олд фэшн». Ведь находятся уроды, которые начинают верещать о том, что это грабеж, они не знали, что это так дорого, и отказываются от заказа.