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Сергей Тараканов: «В Ленинграде были самые злые болельщики»
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Сергей Тараканов: «В Ленинграде были самые злые болельщики» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов в интервью «СЭ» отметил, что в Литве к нему агрессивно относились. Тараканов также добавил, что в Ленинграде были самые злые болельщики.
— Как вас народ встречал в Ленинграде после перехода?
— В Питере были самые злые болельщики. В «Юбилейном» как-то погнался за таким. Сижу на скамейке, а тут несется: «Тараканов — дустом!»
— Что-что?
— В смысле — травить надо тараканов. Я оборачиваюсь, вижу эту физиономию. За ним! Он как чесанул!
— Прямо во время матча?
— Ну да. Если ты мужик — ответь за слова! Что сидишь там, квакаешь? Знаешь, что останешься безнаказанным, не пойду к тебе? А я пойду! Ты можешь болеть против меня — но оскорблять-то зачем?
— Вы и в Каунасе кого-то чуть не отоварили.
— Там тоже всегда было непросто. Когда литовцы подняли голову, стали агрессивно-неприятными. А старый «Спортхалле» — зал отвратительный.
— В чем?
— Вечно холодный, жуткие сквозняки. Тогда все проще: ни ограждения, ни охраны. После матча через толпу болельщиков иду к автобусу, крики, оскорбления… Еле сдержался. Сейчас-то в Литве люди совершенно разного возраста говорят: «Как же мы тебя ненавидели!»
— Без вариаций — одними словами?
— С вариациями. Кто помоложе, ярче выступают: «Я в телевизор плевал, когда тебя показывали!» Постарше: «Я так орал! А ты, оказывается, хороший парень…» (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Тараканова — скоро в «СЭ»
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