Александр Панкратов-Черный заставил поклонников поволноваться

Александр Панкратов-Черный напугал поклонников. Сегодня появилась информация, что 68-летний актер был экстренно госпитализирован. Якобы звезде предстоит операция, иначе его рука станет недееспособной, поскольку сухожилия теряют эластичность. Но супруга актера Юлия Монахова попросила не волноваться.

Публикация от РОССИЯ В ЛИЦАХ (@russia_in_face)

31 Мар 2018 в 7:28 PDT Как сообщила женщина, с ее супругом все в порядке. «Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем».

Любопытно, что Панкратов-Черный верит в судьбу. Однажды ясновидящая Джуна сказала ему, что у него необыкновенная аура. «Паша Глоба нам с Игорем Тальковым когда-то сказал, что умрем в один и тот же день и в один и тот же час. Игоря застрелили на концерте, а я, слава богу, живой. Хотя в то время в Сочи попал в страшнейшую автокатастрофу! Моя подруга, ясновидящая Джуна, сказала: „Саша, тебя спасла аура. Ты ходишь в каком-то сиреневом шаре. Тебя оберегают силы, окружающие биополе. Ведь биополе человека создает не только он сам, но и сверхсилы“. Я в это верю», — рассказал ранее актер изданию «Факты и комментарии».

Актер не забросил актерскую карьеру, он продолжает активно сниматься. Александр Васильевич признавался, что не может сидеть без дела, потому соглашается на разные роли, даже в сериалах. Известность ему принесла роль в фильме «Мы из джаза», пишет издание StarHit.