«Моя жизнь прошла вхолостую!» Откровения банкира.

Мне 46 лет, и у меня есть для тебя один совет. Он пригодится тем, кто прямо сейчас стоит на перекрестке своего пути.

Большинство людей проживает свою жизнь совершенно зря и совершенно не так, как они бы этого хотели. Меня зовут Джон. Мне нужно снять груз с души, поэтому я хочу выговориться. Я — 46-летний банкир, который прожил свою жизнь абсолютно противоположно тому, о чём я мечтал.

Все мои грезы и страсти — их больше нет. Последние 26 лет я работаю с 9 утра до 7 вечера 6 дней в неделю. Я выбрал, казалось бы, самый безопасный из возможных жизненных путей. В итоге этот путь изменил до неузнаваемости меня самого.

Сегодня я узнал, что моя жена обманывала меня последние 10 лет нашего брака. Мой сын ничего не чувствует по отношению ко мне. Я понял, что пропустил похороны своего отца в обмен ни на что. Я не влюблен и не путешествую по миру, помогая бездомным.

Всё это — совершенно не то, о чём я мечтал, когда был самоуверенным 20-летним юношей. Если бы тот парень, каким я был 25–30 лет назад, увидел бы меня сейчас, то зарядил бы мне плюху. Я собственными руками разрушил все свои мечты.

Давай начнем с того, каким я был в 20. Мне казалось, что я родился только вчера и создан для того, чтобы изменить мир. Люди любили меня, а я любил людей. Я был прогрессивным, творческим, спонтанным, готовым пойти на любой риск молодым человеком. У меня было две мечты… Я хотел написать книгу-бестселлер и путешествовать по миру, помогая бездомным.

К тому времени свою будущую жену я знал уже четыре года. Любовь всей моей юности. Она любила меня за непредсказуемость, за энергичность и способность заставить рассмеяться кого угодно и когда угодно. Мы оба чувствовали себя любимыми в руках друг друга.

Я знал, что моя книга когда-нибудь изменит мир. Я бы на собственном опыте рассказал людям, что все мы разные и что это здорово. Я бы убедил их в том, что каждый имеет право не ходить корпоративным строем и не становиться таким, как все. И это не «неправильно», а просто по-другому. В 20 лет я написал первых 70 страниц этой книги. Сейчас мне 46, и в ней их по-прежнему 70.

Когда мне было 20, я уже попробовал себя в качестве альпиниста в Новой Зеландии и на Филиппинах. Я планировал большое путешествие по Азии, потом еще одно — по Европе, и главное — по Америке (я живу в Австралии, кстати). Знаете, в скольких странах я побывал к своим 46? В двух: Филиппины и Новая Зеландия.

Я не знаю, когда именно всё пошло не так. Мне очень жаль. Мне было 20. Я был единственным ребенком в семье. Мне нужна была стабильность и прочная опора под ногами. Поэтому сначала я пошел в университет, а потом получил работу, которая стала диктовать мне, как жить.

Я всегда работал с 9 до 7. О чем я только думал? Как я мог превратить свою жизнь в одну сплошную работу? Я прихожу домой, ужинаю, роюсь в бумагах, а потом в 10 вечера ложусь спать, потому что завтра мне снова нужно проснуться в 6 утра. Боже мой, я даже не могу вспомнить, когда я в последний раз занимался любовью со своей женой.

Вчера она не выдержала и призналась, что изменяет мне вот уже 10 лет. С ума сойти, 10 лет! Кажется, это слишком долго для того, чтобы этого не заметить. Больно даже не это, а то, что она говорит, будто бы я изменился. Я уже не тот мужчина, за которого она выходила замуж. Что произошло за эти 10 лет? Я не помню, что происходило в эти годы. Не могу вспомнить ничего, кроме работы. В эти годы я был банкиром. Но не был мужем и не был самим собой.

Кто я? Что со мной случилось? Я даже не в состоянии потребовать развода или наорать на нее. Я даже не могу плакать. Когда она призналась мне в своих изменах, я ничего не почувствовал. Я не могу пустить слезу даже сейчас, когда пишу этот текст.

Если честно, мне плевать, что жена обманывала меня. Куда важнее другое озарение, которое на меня снизошло: я умираю. Изнутри. И умираю гораздо быстрее, чем кажется.

Что случилось с тем веселым, рисковым и энергичным парнем, который мечтал везде побывать и изменить мир? И что случилось с той девушкой, которая когда-то была первой красавицей школы, а теперь прозябает рядом со мной? Боже, я действительно пользовался популярностью у девочек в школе! И в университете тоже. Но я хранил ей верность. Каждый день. Всю свою чертову жизнь.

Самое грустное во всем этом то, что сейчас я даже не знаю, чего хочу. То есть я понимаю, что жизнь не мешало бы как-то изменить, но не знаю как.

Мой отец умер десять лет назад. Я помню, как мне позвонила мама и сказала, что ему всё хуже и хуже. Мне было жаль старика, но я был слишком занят для того, чтобы ехать домой: передо мной маячила перспектива большого повышения. Я откладывал свой визит снова и снова, надеясь, что отец дождется меня, прежде чем умереть. В итоге он умер, а я получил свое повышение. Вот только теперь я понимаю, что к тому моменту не видел его 15 лет.

Когда он умер, я сказал себе, что это не имеет большого значения. В конце концов, мы и так почти не встречались и у нас были натянутые отношения. Я атеист. И нашел себе оправдание: отец уже мертв, и ему уже всё равно, приехал я к нему или нет.

Рационализация — всё, что нужно, чтобы плодить бесконечное количество оправданий. И еще прокрастинация… «Я обязательно это сделаю. Но когда-нибудь позже». В конце концов, финансовая безопасность — вот самая главная забота в жизни.

Теперь я понимаю, что серьезно ошибался. Не пойми меня неправильно, я не хнычу, а просто предостерегаю тебя: не трать неуемную энергию своей юности на золотого тельца. Не трать свою юность на бесконечные попытки побыстрее повзрослеть. Я теперь очень сожалею о том, что позволил работе забрать всю мою жизнь без остатка. Я сожалею, что превратился в ужасного мужа, но зато в хорошую машинку по зарабатыванию денег.

Если ты читаешь этот текст и впереди у тебя вся жизнь, пожалуйста, не откладывай ее на потом. Не оставляй свои мечты на потом. Попробуй потратить всю свою энергию на то, что тебе на самом деле хочется делать. Не сиди в Интернете всё свое свободное время (если, естественно, Интернет — не главная страсть твоей жизни).

Пожалуйста, сделай что-нибудь со своей жизнью, пока ты молод. Повеселись от души. Не забывай о своих друзьях и семье. Не трать свою жизнь понапрасну. Стремись реализовать свои амбиции — прямо сейчас, а не когда-нибудь позже. Не становись похожим на меня.

Извини за этот длинный крик души… Я просто не мог его не написать.

P. S. : Моя привычка откладывать всё на потом и желание зарабатывать деньги привели меня к тому, что теперь я мертвый внутри, старый и усталый человек. Это правда.