Когда обман стал нормой?

Пару дней назад в Милане я встретил свою давнюю знакомую из Москвы. Она уже несколько лет живет в Италии с мужем. Интеллигентная, хрупкая и миниатюрная Настя всегда умела найти путь к сердцу любого мужчины. Пожалуй, это единственная женщина на моей памяти, которую ни разу не видели за рулем Fiat в Италии. Когда я ей об этом говорю — она всегда улыбается и отвечает: — Леш, ну что я могу сделать? У меня нет ни одного платья, которое подошло бы под Fiat:)

Мы с ней разговорились, и она рассказала мне про случай, который был у нее пару месяцев назад. В Милане у Насти есть подруга N. Та, в свою очередь, замужем #захорошимчеловеком, который занимает не последнюю позицию в турнирной таблице Forbes . В этих отношениях все приторно-банально, на первый взгляд. Они познакомились на очередной презентации никому не нужной гламурной хрени в ЦУМе . По старинному провинциальному обычаю N дала ему свой номер. Он, как истинный бургомистр своего маленького и (на тот момент) уже разведенного королевства, позвонил ей через 4 дня.

Пара месяцев ванильных ухаживаний, слушали оперу в Париже, ужинали в Монте-Карло, провожали закат из люкса Бурдж-Халифа, потом #скромная свадьба на Сардинии и размеренный быт на два города Москва-Милан. И вот однажды наши принцессы днем возвращались в загородную резиденцию N. Дома был ее муж. За несколько минут до подъезда к дому Настина подруга достает телефон и набирает номер со словами: — Чуть не забыла. Надо мужа предупредить, что мы возвращаемся. Настя была удивлена. Зачем? Они же будут дома буквально через десять минут. N посмотрела на Настю и с довольной ухмылкой нажала кнопку вызова. После разговора с мужем N произнесла гениальную фразу: — Ты смешная, Настюш. Разве я могу разрушить свой брак из-за каких-то десяти минут?

Дальше Настя начала говорить что-то о женской мудрости и том, как она восхищается своей подругой. Я плохо помню, если честно. В тот момент меня больше занимали собственные мысли.

Мы жили и живем в потрясающее время. Все врут! Женщины, мужчины, дети. Политики, учителя, пенсионеры и даже родители. Без этого никуда. Но, говорят, что обман можно разделить на два вида. Первый — это обман, который можно заметить, второй — который заметить нельзя. Я бы добавил к этим двум безобидным видам еще и третий. Самый ужасный, на мой взгляд, вид обмана. Тот, который ты замечаешь, но не хочешь признавать. Иными словами — самообман. Нет, я не говорю сейчас о том самообмане, когда ты подходишь к зеркалу и говоришь себе, что похож на подтянутого Дэвида Ганди со страниц британского Vogue, а в отражении тебе улыбаются 120 кг обвисших мышц.

Я говорю о том, когда ты привязан к своей зоне комфорта, словно эмбрион к матери по средствам пуповины и боишься оторваться от нее. Когда ты пропитан чужой ложью насквозь, а своя уже настолько родная, что спокойно бежит по венам вместо крови. Говорить правду во все времена было глупо и ужасно безвкусно. Ты видишь обман, чувствуешь всю боль и сожаление от его осознания, но проглатываешь его. В случае Настиной подруги — звонишь сама, чтобы предупредить мужа, чтобы тот успел проводить из дома другую. Вот это я понимаю «вежливые» люди. Ну когда это стало нормой в цивилизованном обществе? Причем совершенно противной, всеми признанной нормой. Да еще и настолько, что молодые неокрепшие мозги девушек из сельпо обучают стремиться жить в таком обмане.

Сейчас вообще, поколение тренингов и саморазвития. А нас как всегда, ведет не в ту сторону. «Не умеете делать минет? Научим. Вам изменяет муж? Это нормально. Слава богу, он вообще может. У вас высшее образование, а по вечерам вы любите читать Бродского? Ну что за глупости. Живите как дура! Берите карту и дуйте в магаз. Dior сам себя не купит». Откуда это?

Женщины, и давно вы восхищаетесь подругами, которые звонят за десять минут до того, как переступить порог собственного дома? А может я что-то пропустил и теперь это — эталон женской мудрости? А где, мать вашу, доверие? Любовь и уважение. В первую очередь — к самой себе. Да, мы не ангелы. Мы врем и гуляем…и дай Бог, чтобы вы никогда об этом не узнали. Хотя, иногда вы тоже в этом можете дать нам фору:) Но позволять нам мужчинам жить с вами и строить быт «вот так» — это глупо. Сколько бы денег у нас не было. А самое удивительное, почему-то вам самим каким-то извращенным и совершенно гипертрофированным образом все это нравится.