Панда-муравей, рыба-капля, ай-ай и другие самые необычные животные планеты

Разумеется, ты знаешь огромное количество различных животных. Но природное многообразие настолько велико, что многие виды зверей мы можем просто не встретить в реальности за всю свою жизнь. А также ученые утверждают, что люди изучили на Земле далеко не все. Например, воды Мирового океана освоены лишь на 2-5%. Также до сих пор остаются загадкой джунгли Амазонки. Сейчас оттуда описано около 3000 видов рыб, почти 1300 вида птиц, 420 вида млекопитающих, столько же земноводных. Сложно представить, сколько человечеству предстоит еще освоить и изучить.

Мы предлагаем тебе ознакомиться с частью самых необычных животных, которых ты точно не встретишь на территории России. Вот, познакомься: панда-муравей. На самом деле, это бескрылая оса, которая обитает в Южной Америке и может достигать длины до 8 мм. Хоть она и похожа на муравья и выглядит довольно мило, у нее есть очень мощное жало.

В Мадагаскаре водится милый и одновременно жутковатый зверь с забавным названием «ай-ай» или «руконожка». Это животное ведет ночной образ жизни и занесен в Красную книгу.

Следующий зверек чем-то похож на привычного нам крота, но у него есть отличительная особенность, за что его и прозвали звездоносом. Этот североамериканский крот имеет 22 щупальца в конце рыла. Ими животное различает еду на ощупь. Как тебе такое животное?

Этому морскому обитателю позавидует любая красотка: у нетопыри Дарвина ярко-красные пухлые губы. Характерной особенностью рыбы являются ярко-красные губы. Рыба обитает у побережья Галапагосских островов на глубине 30 метров и более. Она не плавает, а вместо этого ходит на своих плавниках. Серьезная модель!

А вот рыбу-каплю ты, возможно, видела. Несколько лет назад эту обитательницу австралийских вод назвали самой уродливой рыбой в мире. В последнее время ее стали все чаще ловить рыбаки, поэтому теперь она оказалась под угрозой исчезновения.

Еще один обитатель Мадагаскара — полосатый тенрек. Это животное любопытно своим сочетанием ежа и дикобраза. И, разумеется, необычным ярким окрасом. К этого животного игры в центральной части спины вибрируют, таким образом звери находят друг друга.

А вот еще один забавный глубоководный житель. Гримпотевтис или осьминог Дамбо — мягкотелое животное, получившее свое называние благодаря двум плавникам, которые напоминают уши одноименного слоненка. Этот причудливый зверь обитает на глубине от 100 до 5000 метров. Но были обнаружен несколько особей даже на 7000 глубине.

А каких необыкновенных зверей знаешь ты?

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Фото:google.com