Советы отца сыну: как найти любовь и не потерять себя

Сынок, не путайся с глупыми и распутными женщинами. Дешевые ценности и убогость в приоритетах не сделают твою жизнь счастливой. Вся беда в том, что такие женщины не смогут дать тебе главного — рядом с ними ты не станешь сильнее. Ты начнешь совершать глупые ошибки и постепенно превратишься в мелочного циника.

Не стоит брать от жизни все! Будь переборчивым. Не злоупотребляй лестными комплиментами и похвалами. Но при этом всегда оставайся терпеливым и понимающим. Уважай женщину, какой бы она не была, просто потому, что ты настоящий мужчина! И чтобы это не было пустыми словами, никогда не позволяй себе унижать и оскорблять другого.

Прошу, будь ответственным за свои слова и поступки. Живи так, чтобы за каждый свой шаг ты смог дать ответ себе, людям и Богу. Не действуй легкомысленно, ветренность еще не украсила ни одного мужчину. Научись ошибаться. Прощай себя за все промахи и неудачи, иди вперед и помни, что все это делает тебя более волевым и сильным человеком. Не имей привычки жалеть себя. Вместо этого всегда спеши на помощь другим людям. Только тогда ты сможешь стать счастливым. Страхи и переживания — это нормально, но ты должен уметь контролировать их. Настоящий мужчина всегда отличается рассудительностью и чистыми взглядами. Отбрось все стереотипы, предрассудки и фальшивые ценности, навязанные тебе обществом.

Поверь отцу на слово, по-настоящему ты сможешь полюбить только ту женщину, которая будет похожа на тебя как две капли воды. В ней ты увидишь свою силу и рассудительность. Она также иногда совершает ошибки, но продолжает идти своей дорогой, в соответствии с собственными взглядами и правилами.

И неважно, что было в прошлом. Главное то, что ваш выбор станет единственным, единственным на всю жизнь. Когда она будет говорить тебе правду в глаза, цени ее искренность. Потому что такая женщина никогда не предаст и не совершит подлости. Ее ты узнаешь сразу. Узнаешь по глазам, в которых светится яркий, но теплый огонь. В этот момент прислушивайся к своему сердцу — это твой самый надежный советчик.

И, поверь мне на слово, сынок, эта женщина точно так же всегда искала тебя…