Прости их Путин, ибо они не ведают что творят

Послушай, Владимир! Ты позволишь мне называть тебя Владимир?

Отлично! Так вот, я расскажу тебе историю, которая пришла мне на ум. Как ты догадываешься, сейчас для нас, французов — да и не только для французов — настали тяжелые времена. Поскольку у тебя не так много времени, чтобы тратить его на чтение, я попытаюсь вкратце изложить ситуацию с точки зрения значительной части населения Европы.

В географическом и человеческом плане Европа сильно отличается от той, которую нам пытаются навязать, и которую на самом деле никто не хочет. В 2005 году нас лишили права голосовать против тоталитарной Европы Саркози, и с тех пор дела идут все хуже и хуже.

Твой друг Александр Дугин был прав. Я прочитал один его очень интересный трактат — о так называемом идеологическом заговоре, в котором он проводит параллель между советским космизмом, тайной идеологией и новым мировым порядком, который так превозносят Саркози, Олланд и Макрон. Так вот, Дугин абсолютно прав, говоря, что не очень честные люди хотят навязать миру порядок через хаос.

Англия предприняла попытку сопротивления в виде Брексита. Последнее время Италия, которая решительно отвергает тоталитарную Европу, стала гораздо ближе к бывшему СССР. Но Франция по-прежнему стремится к этой так называемой Европе, действуя через своих приспешников, и это катастрофа…

Сейчас Саркози оказался втянут в дела, которые могли бы привести в некоторых странах к смертному приговору или пожизненному заключению. Но мы, как ты знаешь, не в Южной Корее, где бывший президент только что был приговорен к 24 годам тюрьмы за злоупотребления служебным положением. У нас такого рода персонажей оправдывают и прекращают дела за отсутствием состава преступления. После того, как человек был помещен под стражу, а затем обвинялся в нескольких преступлениях, теперь это называют проверкой человека и фактов, он находится под судебным надзором и все еще является президентом конституционного совета. То есть, если он попадает в тюрьму, он теоретически может продолжать работать на самом высоком уровне.

Саркози прогнали, и тут появился Олланд. Но под маской милого простачка, не такого жадного до денег как его предшественник, оказался настоящий поджигатель войны. И если бы Обама его вовремя не остановил, он бы превратил Сирию во вторую Ливию за гораздо меньший срок.

Сегодня же можем сказать, что сорвали джек-пот, выбрав нового президента, который менее чем за год заставил проголосовать за продвигаемые им законы; разорил практически все население страны: пенсионеров, средний класс, молодежь; распродал страну, или точнее, то, что от нее осталось; своим поведением и чудовищным высокомерием выставил Францию на посмешище.

Не мог бы ты, Владимир, как ты это сделал с Саркози, объяснить ему, что существуют границы, которые не стоит переходить, и что не нужно сеять хаос в мире. В частности в Сирии, после того, как он посеял его здесь во Франции, которая уже в течение нескольких недель охвачена беспорядками, всеобщими забастовками и насилием. Тысячи жандармов были отправлены на усмирение воинствующих экологов, студентов…

Он категорически отказывается от общения с железнодорожниками. «Мы выполним все, что обещали, точка» — кричат его представители обескровленному народу, который с опозданием начинает понимать, кого он поставил во главе страны. Даже бывшие президенты, министры и опытные советники объясняют ему, что страной нельзя управлять как малым предприятием и даже как транснациональной компанией. Даже Олланд сказал, что ему стыдно за то, что повысил налог пенсионерам, чтобы уменьшить налог для богатых.

В настоящее время ничего не делается, кроме того что студенты избили, повесили, а затем сожгли чучело Макрона. Но это, конечно, очень показательная акция. В результате вся политическая элита перепугалась, как бы студенты, а затем и весь оскорбленный народ не пришел и не взялся за их драгоценные жизни.

Итак, Владимир, если ты читаешь меня: в случае, если западные поджигатели войны, которые не могли смириться с тем, что одна из стран на Ближнем Востоке им сопротивляется, одержат верх и увеличат количество провокаций или даже военных действий — знай, что народы Европы не имеют ничего общего со своими нынешними руководителям и пытаются, насколько это возможно, вразумить их до того, как миллионы людей станут жертвами их военного рвения.