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Андрей Макаревич сравнил общество с животными
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Андрей Макаревич сравнил общество с животными 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своими мыслями о том, как важна взрослым людям позитивная оценка их деятельности. По его мнению, желание быть замеченным сохраняется с детства.
Музыкант Андрей Макаревич давно известен своими критическими измышлениями о современном обществе и политическом укладе страны. Одним из последних стала фантазия на историческую тему о Сталине и Гитлере.
Теперь артист решил взяться за менее острую тему, порассуждав о стремлении каждого быть «лучше всех» и обязательно получить признание в обществе. «Нам по-прежнему необходима сторонняя и непременно позитивная оценка того, что мы делаем, а в сущности — того, какие мы. Черт возьми, да даже наша самооценка только из этого и складывается! Не то, как ты выглядишь, а что думают по поводу того, как ты выглядишь! Причем совершенно неизвестные тебе люди — свои-то в глаза всегда похвалят, даже если язвить будут за спиной — из любви», — пишет Макаревич в журнале «Сноб», сравнивая такое поведение с детским желанием стать лучше других и получить похвалу от родителей.
Он приходит к выводу, что, несмотря на накопленный жизненный опыт и приобретенные знания, люди не в состоянии оценить себя сами. Музыкант предположил, что внутри каждого живет маленький ребенок, который неуверен в себе и боится «грозных авторитетов». Также Макаревич задался вопросом, не являются ли люди с такой манерой поведения общественными животными.
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