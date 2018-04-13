Андрей Макаревич сравнил общество с животными

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своими мыслями о том, как важна взрослым людям позитивная оценка их деятельности. По его мнению, желание быть замеченным сохраняется с детства.

Музыкант Андрей Макаревич давно известен своими критическими измышлениями о современном обществе и политическом укладе страны. Одним из последних стала фантазия на историческую тему о Сталине и Гитлере.

Теперь артист решил взяться за менее острую тему, порассуждав о стремлении каждого быть «лучше всех» и обязательно получить признание в обществе. «Нам по-прежнему необходима сторонняя и непременно позитивная оценка того, что мы делаем, а в сущности — того, какие мы. Черт возьми, да даже наша самооценка только из этого и складывается! Не то, как ты выглядишь, а что думают по поводу того, как ты выглядишь! Причем совершенно неизвестные тебе люди — свои-то в глаза всегда похвалят, даже если язвить будут за спиной — из любви», — пишет Макаревич в журнале «Сноб», сравнивая такое поведение с детским желанием стать лучше других и получить похвалу от родителей.

Он приходит к выводу, что, несмотря на накопленный жизненный опыт и приобретенные знания, люди не в состоянии оценить себя сами. Музыкант предположил, что внутри каждого живет маленький ребенок, который неуверен в себе и боится «грозных авторитетов». Также Макаревич задался вопросом, не являются ли люди с такой манерой поведения общественными животными.