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Притча: Сколько друзей должно быть у человека?
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Притча: Сколько друзей должно быть у человека? 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Однажды один мужчина пришел за советом к знаменитому мудрецу и задал ему интересный вопрос:
— Мне очень хочется узнать, сколько друзей нужно человеку? Я много думал над поговоркой «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Что-то в ней есть, но, по-моему, если стараться завести себе как можно больше друзей, то можно стать неискренним человеком с наигранными чувствами. Тем более, дружба проверяется годами, сразу после знакомства сложно понять, что человек из себя представляет на самом деле. Да и где найти время и силы на сотню друзей?
— Я могу ответить на твой вопрос, — сказал мудрец, — вернее, ты сам все поймешь. Видишь во дворе вон ту огромную яблоню? Это одно из самых высоких деревьев в мире. Сорви и принеси мне, пожалуйста, яблоко с самой верхней ветки.
Мужчина посмотрел вверх и, прищурившись от солнечных лучей, спросил:
— Как же я сделаю это? Ваша яблоня действительно очень высокая.
— Попроси друга помочь тебе, вместе вы доберетесь до самой верхней ветки, — ответил мудрец.
Мужчина так и сделал. Он забрался на плечи своему товарищу, но до верха донянуться было все еще нереально.
— Не выходит, — пожаловался он с заметной грустью в голосе.
Учитель улыбнулся:
— Разве у тебя больше нет друзей?
Мужчина привел к дереву еще нескольких своих товарищей и знакомых. Они забирались друг на друга, изо всех стараясь дотянуться до макушки яблони, но, в конце концов, падали и начинали все сначала.
Посмотрев на их попытки, мудрец жестом попросил мужчину подойти и сказал:
— Думаю, теперь то тебе стало понятно, сколько друзей нужно человеку?
— Да, Учитель, спасибо, я все понял. Друзей должно быть много, чтобы вместе с ними можно было справиться с любой проблемой!
Мудрец немного печально покачал головой:
— Наверно да, друзей нужно немало. Или всего лишь один умный человек, который додумался бы принести лестницу!
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