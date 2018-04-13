Притча: Сколько друзей должно быть у человека?

Однажды один мужчина пришел за советом к знаменитому мудрецу и задал ему интересный вопрос:

— Мне очень хочется узнать, сколько друзей нужно человеку? Я много думал над поговоркой «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Что-то в ней есть, но, по-моему, если стараться завести себе как можно больше друзей, то можно стать неискренним человеком с наигранными чувствами. Тем более, дружба проверяется годами, сразу после знакомства сложно понять, что человек из себя представляет на самом деле. Да и где найти время и силы на сотню друзей?

— Я могу ответить на твой вопрос, — сказал мудрец, — вернее, ты сам все поймешь. Видишь во дворе вон ту огромную яблоню? Это одно из самых высоких деревьев в мире. Сорви и принеси мне, пожалуйста, яблоко с самой верхней ветки.

Мужчина посмотрел вверх и, прищурившись от солнечных лучей, спросил:

— Как же я сделаю это? Ваша яблоня действительно очень высокая.

— Попроси друга помочь тебе, вместе вы доберетесь до самой верхней ветки, — ответил мудрец.

Мужчина так и сделал. Он забрался на плечи своему товарищу, но до верха донянуться было все еще нереально.

— Не выходит, — пожаловался он с заметной грустью в голосе.

Учитель улыбнулся:

— Разве у тебя больше нет друзей?

Мужчина привел к дереву еще нескольких своих товарищей и знакомых. Они забирались друг на друга, изо всех стараясь дотянуться до макушки яблони, но, в конце концов, падали и начинали все сначала.

Посмотрев на их попытки, мудрец жестом попросил мужчину подойти и сказал:

— Думаю, теперь то тебе стало понятно, сколько друзей нужно человеку?

— Да, Учитель, спасибо, я все понял. Друзей должно быть много, чтобы вместе с ними можно было справиться с любой проблемой!

Мудрец немного печально покачал головой:

— Наверно да, друзей нужно немало. Или всего лишь один умный человек, который додумался бы принести лестницу!