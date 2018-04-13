Хью Джекман заступился за 10-летнюю девочку, над которой издеваются в школе

10-летняя Кэссиди Слейтер из Пенсильвании сняла видеоролик о том, как ее травят в школе. Малышка подробно описала издевательства одноклассников на листках бумаги и поочередно показала их на камеру.

По словам девочки, травля длится уже три года, но администрация школы ничего не предпринимает. Кэссиди решилась записать ролик, чтобы получить поддержку, попросить обидчиков прекратить ее донимать и предложить другим жертвам школьной травли рассказать свои истории.

Они подходят ко мне на перемене, бьют меня, тянут за волосы, толкают и плюются в меня. Другие дети не хотят приближаться ко мне. Когда я сажусь за обеденный стол, они встают. Они угрожают убить меня и говорят, чтобы я сама себя убила

Юная Кэссиди получила массу откликов от пользователей соцсетей: многие заверили ее в том, что она замечательная, красивая и умная девочка. Взрослые вспомнили о том, что их тоже травили в школе, а также рассказали, как помогали справиться с подобными проблемами своим детям.

Среди тех, кто вступился за школьницу, оказался и 49-летний голливудский актер Хью Джекман . Он опубликовал ролик Кэссиди на личной странице в Facebook и написал:

Я хочу, чтобы ты знала: ты любима, ты особенная и умная. Ты сильная, веселая и красивая — как внутри, так и снаружи. Травля — это неприемлемо. Пожалуйста, не прекращай просить о помощи. Ты получишь ее там, где не могла и представить. Я твой друг.

Фото: Instagram

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