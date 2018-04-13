Ещё
Хью Джекман заступился за 10-летнюю девочку, над которой издеваются в школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хью Джекман заступился за 10-летнюю девочку, над которой издеваются в школе 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
10-летняя Кэссиди Слейтер из Пенсильвании сняла видеоролик о том, как ее травят в школе. Малышка подробно описала издевательства одноклассников на листках бумаги и поочередно показала их на камеру.
По словам девочки, травля длится уже три года, но администрация школы ничего не предпринимает. Кэссиди решилась записать ролик, чтобы получить поддержку, попросить обидчиков прекратить ее донимать и предложить другим жертвам школьной травли рассказать свои истории.
Они подходят ко мне на перемене, бьют меня, тянут за волосы, толкают и плюются в меня. Другие дети не хотят приближаться ко мне. Когда я сажусь за обеденный стол, они встают. Они угрожают убить меня и говорят, чтобы я сама себя убила
Юная Кэссиди получила массу откликов от пользователей соцсетей: многие заверили ее в том, что она замечательная, красивая и умная девочка. Взрослые вспомнили о том, что их тоже травили в школе, а также рассказали, как помогали справиться с подобными проблемами своим детям.
Среди тех, кто вступился за школьницу, оказался и 49-летний голливудский актер Хью Джекман. Он опубликовал ролик Кэссиди на личной странице в Facebook и написал:
Я хочу, чтобы ты знала: ты любима, ты особенная и умная. Ты сильная, веселая и красивая — как внутри, так и снаружи. Травля — это неприемлемо. Пожалуйста, не прекращай просить о помощи. Ты получишь ее там, где не могла и представить. Я твой друг.
Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
17-летняя дочь Александра Малинина хочет покорить российский и западный шоу-бизнес Экс-солистка «Демо» Саша Зверева призналась, что сделала аборт в 19 лет Надежда Мейхер-Грановская: «С рождением третьего ребенка у меня появилось больше энергии»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Горбачев сдал СССР131
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста46
Где можно спастись, если начнется Третья мировая16
Логическая загадка про невинно осужденного24
От поезда до пришельцев: странные бордели мира25
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение