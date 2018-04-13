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Глюк'оZа: «Я несусь вперед без передышки, не считаю ни дни, ни минуты»
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Глюк'оZа: «Я несусь вперед без передышки, не считаю ни дни, ни минуты» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Пятнадцать лет назад забавная мультяшная девочка Глюк’оZа стала настоящей сенсацией: неподражаемая манера исполнения, необычный артистический формат и цепляющая музыка сделали ее поп-звездой после первого же видео. Сегодня Наталья Чистякова— Ионова известная певица, актриса и бьюти-влогер. За полтора десятка лет в шоу-бизнесе ее героиня сильно трансформировалась… Как, впрочем, и она сама.
Наташа, кажется, что клип «Невеста» вышел пусть и не пять, но точно не пятнадцать лет назад…
Для меня «пятнадцать лет творческой деятельности» тоже было сюрпризом: меня поздравил журналист, которому я давала интервью. Признаюсь честно, как-то совершенно не была готова к этому юбилею, обычно все артисты делают какие-то шоу, концерты, еще что-то. Я же несусь вперед без передышки, не считаю ни дни, ни минуты. Мне и итоги-то подводить некогда! (Смеется.) Наоборот, огромное количество планов, хочется многое освоить, узнать, попробовать. И в музыке есть чем новым заняться, и свой влог (vlog — video blog. — Прим. ОК!) о красоте собираюсь дальше развивать, и в кино хочу еще поработать (в прошлом году у меня была премьера, в этом году мы будем снимать продолжение). Поэтому не могу сказать, что эти пятнадцать лет — какой-то рубеж. У меня ощущение, что вообще всё только начинается.
А если учесть, что жизнь начинается только после сорока, то…
…то у меня еще не закончилось детство. (Смеется.) Ну правда же, мне сейчас тридцать один год, и те самые пятнадцать лет в карьере— это путь от поющей девочки-подростка к взрослому исполнителю, который вырос, но продолжает развиваться. Мне кажется, что я в своей основной профессии до конца еще не реализовалась. Раньше я была больше под опекунством Максима Фадеева, под продакшеном. А сейчас мы работаем как партнеры. Он уже не говорит мне, что надо делать, а делится какими-то мыслями, я вношу свои предложения — мы постоянно находимся в поиске классных идей. И это ужасно увлекательный процесс — процесс создания музыки: когда ты не просто пришла и спела, а участвуешь и в рождении песни тоже. Например, сейчас у меня готовится большой релиз, я очень его жду. Это достаточно хулиганская история. Но в принципе, если смотреть на проект Глюк’oZa, без хулиганства никуда. Это будет нечто такое… жесткое, провокационное, с матерком… о чем пока нельзя говорить, хотя уже очень хочется всё разболтать. (Смеется.)
Был период, когда я погрузилась в материнство и мне и в творчестве хотелось какой-то нежности. Сейчас у меня период взбалмошности, некоей провокации даже.
Сегодня благодаря соцсетям любой артист всегда «в зоне доступа». Все знают, как выглядят твои дети, где ты отдыхаешь, какие духи любишь, — достаточно посмотреть твой Instagram. Нет ностальгии по тем временам, когда ты была мультяшным персонажем и никто не знал, как ты выглядишь?
Мне кажется, нельзя сказать, что я абсолютно открытый артист. Я не рассказываю обо всем, что происходит в моей личной жизни, у меня на странице нет такого: «это я поела», «тут прошлась по магазинам». Мы часто отдыхаем за границей в узком кругу самых близких друзей, и там меня мало кто узнает. У меня есть возможность скрыться от людских глаз. Но я, наоборот, достаточно социальный человек — к примеру, я не буду стоять в пробке, а спущусь в метро, если мне нужно быстро куда-то добраться. Меня не напрягают незнакомые люди, я всегда открыта к новым знакомствам, и мои друзья — люди совершенно разных профессий. Твой круг общения — это тоже постоянный энергообмен, обмен информацией и обмен опытом. Поэтому нет, мне не хочется скрываться. Я живу полной жизнью, живу для себя, для своей семьи, для своих поклонников.
А посты от хейтеров и вечная тема «не стыдно тебе сниматься голой, ты же мать» не выводят из себя?
А сейчас, кстати, попритихли. Я поняла, что людям нужно объяснять некоторые вещи. То, что для меня по умолчанию понятно, может восприниматься совсем не так, как я бы хотела. В какой-то момент я написала пост, в котором рассказала, почему выбираю откровенные наряды. Призналась, что в детстве носила по три пары колготок, чтобы уменьшить зазор между ногами, а теперь, наконец почувствовав себя сексуальной, не собираюсь прятать свое тело только потому, что кому-то это может показаться слишком вызывающим. Когда еще носить платья без бюстгальтера? В пятьдесят? Мне нравится, как я выгляжу, у меня на эту тему нет никаких комплексов. Не нравится — не смотрите. И буквально в один момент негатив со стороны хейтеров ушел сам собой.
Отношения с подписчиками, как и любые отношения, иногда требуют честного разговора. Какие-то вещи надо объяснять, ничего тут такого нет.
Наташа, у тебя две дочки. Они уже наверняка начали копировать тебя?
Гардероб летит просто в щепки, я всё жду, когда старшая перерастет мой размер. (Смеется.) Но я с радостью с ними всем делюсь, мне не жалко. Конечно, не разрешаю брать мои вещи без спроса, а так с удовольствием устраиваем с ними дни красоты, когда мы вместе собираемся на какие-то праздники. У нас уже образовался такой девичий клан. Старшая — она у меня больше «по рэпу», у нее переходный возраст. Кстати, я себя в ее годы хорошо помню— я была пацанкой. Мне не хотелось надевать ни платья, ни юбки, я обожала джинсы, кроссовки, футболки… И обожала их чуть ли не до восемнадцати лет, пока не встретила своего будущего мужа, который меня попросил: «Ты хоть раз в жизни можешь платье надеть?» (Смеется.)
Дочки похожи на тебя?
Да, они обе очень активные, во всем участвуют: в жизни школы, детского садика, во всех постановках — вообще творческие девчонки. Каких-то прям глобальных целей и задач мы перед ними еще не ставили, пока они ищут себя, ходят в разные кружки. Я считаю, что в детей надо вкладывать, всячески их развивать, чтобы в зрелом возрасте они уже и танцевали, и пели, и по-английски говорили. А дальше сами выберут, куда двигаться, мы не сможем принять решение за них. Еще я убеждена, что детей надо хвалить, их надо подбадривать, им надо помогать. Особенно сейчас, в таком мире, где мало проявлений добра и сострадания. Жесткие детишки встречаются. Мне нравится, что у нас с дочками дружеские отношения, они обо всем мне могут рассказать, всеми проблемами поделиться. Но при этом помня, что мама — это мама.
И какая ты мама?
Мне кажется, что дома я как на сцене, а дети— мои зрители. Не в том смысле, что я играю какую-то роль, просто у меня в голове всегда мысль о том, что мне постоянно нужно подавать им правильный пример. У нас вообще нет агрессии: мы не ссоримся с мужем, никто никогда не повышает голос. Поэтому и наши дети очень чувственные, часто говорят «люблю», нежатся, целуются, я часто слышу от них: «Мамочка, ты у меня самая лучшая»… Конечно, они могут и скандал закатить, это нормально. В таких случаях я сразу бегу читать статьи психологов — не стесняюсь изучить какой-то вопрос, чтобы и ребенку подсказать, как себя лучше вести, и самой знать, что делать. Своего опыта не всегда хватает. Лида у нас очень эмоциональная, вспыльчивая, загорается за секунду — ну есть в кого. (Смеется.) В школе ребята видят, что она заводится с пол-оборота, им эта реакция прикольна, и они ее могут специально довести. Стараюсь объяснять ей: возьми и засмейся, отреагируй так, как они не ожидают. Вот такие ведем беседы.
Наташа, а муж дома тоже «зритель»? Вообще муж — это тот человек, с которым важно себя контролировать?
Вообще нужно со всеми себя контролировать.
А с кем быть собой, кому плакаться в жилетку? Подругам?
Во-первых, да, для этого есть и подруги. Ной в подушку, сходи на бокс, сходи на йогу, пробеги пять километров… А лучше вообще не ной! Я, наверное, счастливый человек, да и не люблю грузить кого-то своими проблемами. Только если я не заболела. (Улыбается.) Нет такого, чтобы я приходила и плакала дома, — слава богу, мир да гладь, да божья благодать. А рабочие трудности я воспринимаю как игру. Всё можно изменить, пока ты жив, и всё можно изменить, пока другой человек жив. Где-то не получается, где-то мы ошибаемся, где-то не выстреливает так, как хочется, даже если приложила много усилий и вложила деньги. В этом плане меня многому научила улица. У меня такая закалка: я человек, который выплыл, дошел, долез… И это тоже было с легкостью.
Конечно, я травмированный ребенок, у которого не было идеального детства, но, видимо, важнее то, с чем ты рождаешься, а не что тебя потом окружает и что воспитывает.
Ты так и не ответила про мужа…
Каждый союз — он очень индивидуален. Кто что ищет. Кто-то ищет папу, кто-то ищет друга, а кто-то — сексуального парт—
нера. У меня так сложилось, что для меня мужчина всегда был поддержкой и всегда мои мужчины были старше. Муж меня старше на тринадцать лет. И у нас с ним всё время новые периоды, потому что я меняюсь и он меняется, и это интересно. То есть сначала я больше была его «дочкой», а сейчас чувствую, что я уже для него больше партнер. Это само собой происходит, потому что у меня есть некий опыт. Жизненный, профессиональный, житейский— разный. Он может меня о чем-то спросить, посоветоваться со мной — это невероятно приятно. Вообще супружеская жизнь — это постоянная трансформация.
И проверка на прочность?
Вот нельзя к этому так относиться. Нельзя относиться к браку как к каторге, надо себя по-другому настраивать. Брак, семья… Это большое счастье, что ты нашел своего человека и не видишь себя без него и через пятьдесят лет. Просто не надо на всем заморачиваться. Иногда нужно просто брать ледянку и лететь с горки. Или собрать друзей, посмотреть вместе классное кино, выпить, потанцевать и повеселиться… Всё должно быть в гармонии. Не надо вешать на себя все проблемы мира. Ты должен четко понимать, что ни один человек не может вынести всё на своих плечах, что никому ты ничего в этой жизни не должен, даже себе. Что есть у тебя возможность в любой момент на всё плюнуть, лечь на диван под плед, закрыть глаза, закурить сигарету или выпить лимонного чая и просто отдохнуть. А иногда нужно стиснуть зубы, затянуть ремень покрепче — и вперед. А как еще чего-то добиться? По-любому нужно встать с кровати. Хотя иногда так не хочется. (Улыбается.)
Что тебя заставляет каждый раз вставать с кровати?
Сегодня — йога в 9.30 утра, а дальше уже встречи, интервью для ОК!, работа, концерты, съемки, записи песен. Иногда я смотрю на свое расписание и понимаю, что в этом году отпуска не будет.
А кажется, что в твоем расписании маникюр, массаж, шопинг, кофе с подружкой…
Какой маникюр? Вчера мне на лету просто делали маникюр, педикюра нет, поэтому сегодня закрытые туфли надела. Не всегда я всё успеваю. Но хочу быть суперженщиной!
Отличный заголовок для интервью!
Мне кажется, что как минимум плюс-минус у меня получается — получается удержать свою планету. Меня вообще сложно сломать. Наверное, это еще закалка, которая со мной с самого начала проекта «Глюк’oZa», потому что была такая травля… Помню, уже и Макс выходил из себя — даже ему не хватало терпения. И «сама не пою», и «где нашли»… Разные писали и говорили гадости. Что там только не придумывалось! Но именно это меня и закалило. И конечно, нужно отдать дань моей команде— я же Близнецы, воздушный знак, я лечу-лечу, а когда начинаю пикировать, включаются дополнительные ракеты. И это очень важно— чувствовать поддержку. За это время у меня сформировался настоящий тыл— люди, которые со мной очень долго, и мы работаем как единый организм. Всё случается, бывают разные эмоциональные состояния, но я всё равно чувствую, что не одна, что моя команда рядом.
Вот, кстати, и идеальный рецепт «как достичь гармонии в жизни»: дома должна быть семья и на работе должна быть семья, чтобы знать, что, когда надо, тебя подстрахуют, что тебе помогут.
Наташа, а рецепт женской красоты у тебя есть?
Я считаю, что красота — любая, особенно женская, — она изнутри. Если глаза блестят, то дальше уже причесать, накрасить — это дело техники. Если глаза потухшие и не излучают ни счастья, ни любви, ни желания — тут никакой косметикой не поможешь. Тут уже нужно бить тревогу. Вообще мне кажется, что сейчас время личностей, а не красоты. Красивой стать проще, а вот что-то из себя представлять — это уже задача. Я люблю, когда у женщины есть какой-то изъянчик, какой-то шрамик, какое—
то несоответствие, — бровки там разные, где-то жирок, где-то морщинка. Мне нравится, когда красота естественная. Сейчас смотришь: женщины стали одинаковыми — у всех одинаковые губы, одинаковые брови, одинаковые носы…
У тебя нет пластических операций?
Нет, у меня нет пластических операций. Я ничего не делала. И не то чтобы это отрицаю, просто считаю, что нужно как-то с этим делом оттягивать. Надо адекватно к этому вопросу подходить — и с психологом пообщаться, с мужем посоветоваться или с любимым человеком, подругу спросить. Потому что уже избыток всего искусственного, люди сейчас возвращаются к натуральности. Ведь способов изменить свою внешность масса! Я постоянно меняю прически, меняю образы, наряды, у меня нет какого-то застолбившегося имиджа Глюк’oZы. И в музыке тоже: я всё время пробую разное. Главное, всё должно быть в удовольствие. Я даже в еде себе не отказываю: могу сладкого на ночь наесться вообще. Жизнь одна! Мера — идеальное слово для того, чтобы всё было в балансе. Съела торт — пошла на спорт, и никаких проблем. (Улыбается.)
Твой бьюти-влог — это дань моде, внутренняя потребность или бизнес-проект?
Эта идея родилась из многих факторов. Во-первых, конечно, мои подписчики часто спрашивали, каким лаком для волос я пользуюсь, как я сделала тот или иной мейк, и так далее. Поэтому я поняла, что мне нужна отдельная площадка для того, чтобы об этом рассказывать. И потом, я всё это очень люблю. В юности я даже хотела быть визажистом, мама всегда очень классно красилась, и мне это умение передалось. Помню, в школе мы проводили неделю моды, где я красила всех своих подружек, меняла им образы, даже модельером выступала.
Ну а сценический опыт действительно дал мне массу знаний: я в курсе бьюти-новинок, знаю огромное количество визажистов, стилистов, парикмахеров, которым есть чем поделиться. Плюс благодаря моему влогу у меня появились контракты с косметическими фирмами, что тоже приятно.
Насколько тебе важно, что пишут о твоем влоге профессионалы? Слышала, тебя потроллил один профессиональный визажист.
Я, кстати, пригласила его к себе, а он мне даже не ответил. Я же, наоборот, вдохновилась этим, думаю: ну наконец-то кто-то высказал альтернативную точку зрения. Пожалуйста, приди скажи, что плохо, что не так, и сделай по-другому. Я же не профессионал и не позиционирую себя как визажист. Этой мой влог, в котором я, как умею, делюсь своими секретами. И ко мне приходят люди, которым это тоже интересно. Практически все мои гости всегда просятся ко мне сами, я мало кого уговариваю. Поэтому я бы с удовольствием услышала разные точки зрения и чему-то еще научилась.
Текст: Евгения Белецкая. Фото: Лев Ефимов. Стиль: Светлана Михайлюк. Макияж: Алексей Молчанов/Lancôme. Прически: Сергей Троско. Ассистенты стилиста: Диана Клочко, Надежда Царахова
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