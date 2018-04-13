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Успех на блюдечке, или почему нельзя говорить «Я всего добился сам»
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Успех на блюдечке, или почему нельзя говорить «Я всего добился сам» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тоби Моррис — талантливый иллюстратор из Австралии. Он создал очень интересный комикс, цель которого — напомнить нам, что не у всех в этой жизни есть такие же возможности, как у нас. Перед вами рассказ о двух людях, которые родились в очень непохожих семьях. И о том, как сильно от их близких зависел жизненный путь каждого.
Не существует человека, который бы «сделал» себя и свой успех сам. Каждый из нас создан десятками других людей: близких и не очень. Все, кто когда-либо делал для нас доброе дело, поддерживал и одобрял, сильно повлияли на формирование нашего характера, наши главные выборы в жизни и наши поступки. Даже если вас не поддерживали материально, возможно, за вашими свершениями стоит мощная моральная поддержка. Даже если не было и этого, что-то вас все-таки вдохновляло, кто-то чему-то учил и так далее. Вот почему за успехом одного человека на самом деле скрыты усилия очень многих. Подумайте над этим и никогда не превозносите себя над другими. Вы же не знаете, из чего строилась жизнь этих людей…
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