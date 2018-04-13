Марина Девятова поддержала участницу конкурса «Ты супер!»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . Исполнительница народных песен Марина Девятова подарила участнице вокального конкурса «Ты супер!» Марине Ефимове сертификат на пошив народного костюма.

Девочка уже несколько лет серьёзно занимается пением и танцами. В новом туре конкурса она исполнила народную песню «В роще пел соловушка», которую не раз исполняла Девятова.

"Марина, ты огромный молодец! Я очень рада, что ты выбрала для своих выступление народную музыку. Я очень надеюсь, что ты свяжешь свою дальнейшую жизнь именно с этим жанром! К сожалению, фольклор сейчас — не формат, и мне очень приятно, что, несмотря на это, такая очаровательная и артистичная девушка, как ты, выступает именно в этом ключе!" — призналась певица.

Выступление покажут в эфире НТВ в субботу, 14 апреля.