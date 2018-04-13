Ещё
Марина Девятова поддержала участницу конкурса «Ты супер!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марина Девятова поддержала участницу конкурса «Ты супер!» 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Исполнительница народных песен Марина Девятова подарила участнице вокального конкурса «Ты супер!» Марине Ефимове сертификат на пошив народного костюма.
Девочка уже несколько лет серьёзно занимается пением и танцами. В новом туре конкурса она исполнила народную песню «В роще пел соловушка», которую не раз исполняла Девятова.
"Марина, ты огромный молодец! Я очень рада, что ты выбрала для своих выступление народную музыку. Я очень надеюсь, что ты свяжешь свою дальнейшую жизнь именно с этим жанром! К сожалению, фольклор сейчас — не формат, и мне очень приятно, что, несмотря на это, такая очаровательная и артистичная девушка, как ты, выступает именно в этом ключе!" — призналась певица.
Выступление покажут в эфире НТВ в субботу, 14 апреля.
Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Соревнования помогают детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.
РИА Новости: последние новости
Игорь Саруханов поддержал участницу проекта "Ты супер!" Ученые: "эффект гориллы" может скрывать пришельцев от глаз людей Более 600 спасателей будут дежурить на Пасху в московских храмах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Горбачев сдал СССР131
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста46
Где можно спастись, если начнется Третья мировая16
Логическая загадка про невинно осужденного24
От поезда до пришельцев: странные бордели мира25
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение