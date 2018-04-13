Что означают самые популярные в России имена

Когда мы произносим чье-то имя, то не задумываемся над тем, что это имя значит, хотя знание его происхождения может много прояснить. А многие имена, которые нам кажутся далекими — родственники.

Анастасия

Анастасия — женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого — «воскресение», «возвращение к жизни», «воскресшая», «возрожденная», «бессмертная».

Синонимы: Энестейша, Анастази, Настасья, Настасея, Анастазия.

Если кратко: Анастасья, Настасья, Настя, Настёна, Ната, Нюся, Настуся, Туся…

В православии особо почитаются великомученица Анастасия Узорешительница, которая считается покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасия Рымлянина (Анастасия Старшая) — покровительница домашнего скота.

Мария

Имя Мария древнеерейского происхождения. Переводится как «горькая», «горечь», «желанная», «безмятежная». В православной традиции имя Мария переводится как «госпожа».

Синонимы: Марья, Мари, Мариам, Мойра, Мора, Майр, Марьям, Мэри, Мери, Мириам, Мэрилин, Ламара.

Если кратко: Маша, Машуня, Маричка, Маня, Мура, Марийка, Мариша, Марика, Мара, Маруся, Муся…

Мария — самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса . В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея — Мария (Мариам, Мариамь).

Дарья

Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии — это женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, которое произошло от греческого Дарейос. В греческом языке это имя стало транскрипцией персидского мужского имени Дарайавауша, означающее «владетель блага», иногда переводят как «победитель».

По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является современной формой славянских имен Дарёна, Дарина, родственным именем для имен Даролюба и Даромила, поэтому значение близко к понятию «дар» — «подарок, дарованная». Среди потомков славян также употребляется вариант этого имени — Дарьяна. Макс Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» полагал, что имя Дарья является краткой формой имени Дорофея.

Синонимы: Дарина, Дария, Одарина, Тарья, Дарьяна.

Если кратко: Даша, Дашуля, Дарьюшка, Даря, Дара, Дарюха, Дарюша, Дарёна, Дарина, Даруня, Дарёха, Дарёша, Дашуня, Дашура, Дашута, Дашуха, Даня. Имя Дарья

Анна

Анна с иврита переводится как «храбрость», «сила», «благодать».

Синонимы: Энн, Анаис, Аннета, Ханна, Ганна, Ана, Анн, Аннета, Анита, Анья, Анинья, Гана.

Если кратко: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Аннюня, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.

В христианстве Анна — мать Богородицы, жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому также это имя переводят как «милость божья».

Елизавета

Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и в переводе буквально означает «Бог мой — клятва», «почитающая Бога», «заклинающая Богом».

Синонимы: Елисавета, Элисавета, Лизавета, Лисавета, Алисава, Олисава, Олисавья, Елисава, Элизабет, Элиш, Эласадж, Изабель, Исабель, Алжбета, Эльжбета, Элишка, Ильсе.

Если кратко: Лиза, Лизочка, Лизонька, Лизуня, Лизаветка, Елизаветка, Вета, Лиля, Бетси, Элиза, Элли, Элис, Бесс, Лиззи, Лизетта, Лизела, Лизель, Лиса, Лисс, Эла, Бет.

В Западной Европе также есть имя Изабелла (Изабель, Исабель), которое является формой средневекового провансальского имени Елизавета (Isabeu). Эти имена считались королевскими и были распространены среди высших кругов общества. Помимо европейских форм, ставшими самостоятельными именами, у имени Елизавета есть и азиатские варианты. Элзира — это киргизское имя, которое появилось от имени Элизабет.

Полина

Полина. Это имя имеет несколько версий происхождения. Первая — имя Полина произошло от имени древнегреческого бога солнца Аполлона и означает «солнечная» или же «посвященная Аполлону», а также «освобожденная» или «освобождающая». Вторая версия — имя Полина французского происхождения, от мужского имени Поль, что переводится с латинского языка как «маленький», «малыш». Также имя Полина считают краткой формой таких имен как Аполлинария, Паулина, Пелагея. Но в современности имя Полина стало самостоятельным, и употребляется независимо.

Синонимы: Павлина, Полин, Паулине, Пейлан.

Если кратко: Полинка, Поля, Поляша, Паша, Полюня, Полюся, Пуся, Полюха, Полюша, Поляха, Лина.

В русском языке аналогом имени Поль является мужское имя Павел. Уменьшительно-ласкательное обращение Лина также является самостоятельным именем, а обращения Поля и Паша — краткой формой и ласковым обращением ко многим другим именам.

Виктория

Виктория — произошло от латинского слова «victoria», означающего «победа». Такое же толкование дают и этому имени. Аналогом имени Виктория является имя Ника.

Синонимы: Витория, Виктоир, Виттория, Викторие, Вихтория.

Если кратко: Вика, Викуша, Вики, Торка, Викта, Тория, Викторка, Виктоша, Вита, Витя, Витуля, Витуся, Витуша, Витюша, Витяня, Викта, Виктуся, Вира, Тора, Торя, Тоша, Туся.

Родственным именем считается имя Викторина. Уменьшительно-ласкательные формы — Тора, Вита — также являются самостоятельными именами. Крещение Виктории в православной церкви производят под именем Ника.

Екатерина

Екатерина в переводе с греческого означает «чистая, непорочная».

Синонимы: Катрина, Катерина, Кэтрин, Катарина, Каталина, Каталино, Каталин, Катель, Трине, Кайса, Кетлин, Кятлин, Кетеван, Каталия.

Если кратко: Катя, Катюха, Катюша, Катёна, Катюня, Катюра, Катюся, Катюля, Катяха, Катяша, Рина, Екатеринка, Катеринка, Кейт, Кэт, Кэти.

Во многих западноевропейских языках параллельно существует два фонетических варианта имени: Катерина (Кэтрин, Катарина) и Каталина (Кэтлин, Катлин). Также появился вариант имени Каталия, который набирает популярность, может считаться как самостоятельным именем, так и ласковым обращением к обладательницам имени Екатерина, Каталина, Катерина и ее вариаций. Аналогом имени Екатерина в Грузии стало имя Кетеван.

У христиан особо почитается великомученица Екатерина Александрийская, считающаяся покровительницей невест. Среди католиков ее почитают как небесную заступницу детей и женщин, школьников и студентов, а также покровительницей таких профессий как преподаватель, библиотекарь, философ, юрист, пряха, ножовщик и точильщик.

Екатерина Александрийская покровительствует таким городам как Екатеринбург, Днепропетровск (бывший Екатеринослав), Краснодар (бывший Екатеринодар).

Софья

Софья — Имя Софья (стар. София) в переводе с древнегреческого языка означает «мудрость», «премудрость», «мудрая». Существует вариант перевода «разумность», «наука».

Синонимы: София, Зофия, Софи, Зофи, Жофия, Суфия, Зофья, Суфие, Сохви.

Если кратко: Софьюшка, Софа, Соня, Сона, Сонечка, Сонюша, Софиянка, Софка, Сока, Сойя, Фике, Фи, Фия, Фип, Софитье, Софула, Фула, Софица, Фифи, Фика.

На Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах, а позже в дворянской среде. В XVIII—XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имен фрейлин российского аристократического двора после имен Екатерина, Анна, Мария и Елизавета.

К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу XXI века.

В христианстве София считается матерью трех дочерей — Веры, Надежды и Любви, которые являют собой три основные добродетели христианина. Вера, Надежда, Любовь и мать их София — святые мученицы, казненные в Риме во II в. н.э. Имена сестер в Европе переводились буквально, а имя их матери заимствовалось из греческого языка.

Важно: не нужно путать европейское имя София (Софья, Софи) с мусульманским именем Сафия, имеющего вариации произношения — Сафият, Сапият.

Александра

Александра — в переводе с греческого означает «мужественная», «защитница». Парное мужское имя — Александр.

Синонимы: Александрина, Аласрина, Алистрина, Алеста, Алехандра, Александрия, Александрине, Сандра, Сандрина, Алессандра, Алешандра.

Если кратко: Саша, Сашенька, Александрушка, Саня, Сандра, Алексаня, Алексана, Аля, Ася, Санюра, Санюта, Санюша, Алексаха, Алексаша, Сана, Сашуха, Сашуля, Сашуня, Сашута.

В русском языке это имя имеет различные формы — Лександра, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Под влиянием французского языка имя Александр приобрело некоторое иное звучание, после которого появились новые имена, похожие на Александра, но ставшие в дальнейшем самостоятельными — Александрина, Александрия, Алеста, Сандра и Сандрина.

Александр

Александр — в переводе с греческого языка означает «защитник», «оберегающий муж», «мужчина», «человек».

Синонимы: Алехандро, Аластар, Олександр, Аляксандр, Александер, Алекзандер, Александрос, Алексан.

Если кратко: Саша, Сашечка, Шура, Александрушка, Алексаня, Саня, Алекс, Санюха, Санюша, Алексаха, Алексаша, Ася, Сашуля, Сашуня, Сале, Сандр, Сашура, Али, Аля, Шурик.

Среди мусульман имя Александр звучит как Искандер. Вообще, имя Александр широко распространено во всех странах мира, но может звучать немного по-разному.

Максим

Максим — это имя имеет латинское происхождение и переводится как «величайший». Происходит от римского когномена (личного или родового прозвища) Maximus.

Синонимы: Максимус, Максимо, Максен, Максимиан, Массимо, Максимос.

Если кратко: Макс, Максимка, Максик, Макся, Максюта, Максюша, Мака, Сима, Макси, Максо.

У имени Максим есть родственное имя Максимилиан. Они произошли от одного когномена, но они независимы друг от друга, этим именам даже соответствуют разные даты именин. Имя Максим есть в православных святцах, а в католическим ему соответствуют имена Максимиан и Максимус.

Иван

Иван — имя происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный Богом». Во время Великой Отечественной войны немцы называли Иванами всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван.

Синонимы: Иван. Иоанн, Джон, Джек, Шон, Ойн, Иан, Иоганн, Хуан, Джованни, Жан, Жуан, Янош, Ян, Йован, Йоханнес, Юхан, Яхья.

Если кратко: Ваня, Ванюха, Ванюша, Ванюшка, Иванко, Ванюра, Ванюся, Ванюта, Ванютка, Ванята, Ванятка, Иваня, Иванюха, Иванюша, Ивася, Ивасик, Иваха, Иваша, Иша, Ишу.

Имя Иван — рекордсмен по своим аналогам в других странах. В Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии — Джованни, Джанни, в Англии — Джон, во Франции — Жан, в Армении — Ованес, в Испании — Хуан, в Сербии — Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции — Юхан, в Грузии — Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах — Ян, у мусульман — Яхья (исламский пророк, соответствующих библейскому Иоанну Крестителю).

Есть у имени Иван и женские формы— Иоанна, Иванна.

Имя Жан (французский аналог имени Иван) дало в средневековой Англии такие формы имен как Джон, Джек, Джейк, Джекки. В современности эти все имена стали самостоятельными. Также от имени Жан было образовано много женских имен — Жанна, Джейн, Джин, Джанин, Жаннета. Все они также ведут свою самостоятельную жизнь. От имени Ян появились имена — Яна, Янина.

Артем

Артем — в переводе с греческого языка означает «невредимый, безупречного здоровья». По другой версии — «посвящённый Артемиде». Происходит от греческого имени Артемий, из имени богини Артемиды. В современности стало самостоятельным именем, но также употребляется как уменьшительно-ласкательное обращение к Артемию.

Синонимы: Артемиос, Артамон, Артеми, Арцём, Артемио.

Если кратко: Артоша, Артемьюшка, Артя, Артёмка, Артёмчик, Тёма, Артюня, Тюня, Артюха, Артюша, Тюша, Тёмыч, Артёша, Артемино.

Дмитрий

Дмитрий — имя греческого происхождения и означает«посвящённый богине Деметре». Деметра была богиней земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение «земледелец».

Синонимы: Димитрий, Димитриос, Деметриус, Деметрио, Деметри, Деметр, Дмитро.

Если кратко: Дима, Димуля, Димуся, Митя, Деми, Деде, Деме, Миха, Димшо, Митяй, Митюха, Митюша, Митяха, Митяша, Митрюха, Митрюша, Димаха, Димуха, Димуша, Митюля, Митюня.

Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Никита

Никита — в переводе с греческого языка означает «победитель».

Синонимы: Микита, Никитас.

Если кратко: Никитка, Ника, Никитос, Никиха, Никуша, Никеня, Кеня, Никеша, Кеша, Кита, Микитка, Никиша, Никуся, Ники, Нико.

В Западной Европе можно услышать и женский вариант этого имени, он идентичен мужскому звучанию — Никита. Женское имя Никита (с ударением на последний слог) появилось после известного фильма Люка Бессона «Никита» («Nikita», «La Femme Nikita»), где главная героиня взяла себе этот псевдоним.

Михаил

Михаил в переводе с древнеиудейского языка означает «равный, подобный Богу», либо — «испрошенный у Бога». Это имя широко распространено в Европе: Майкл, Мишель, Мигель , Михай — это все аналоги имени Михаил.

Синонимы: Майкл, Михаэль, Мигел, Микеле, Михай, Михал, Мишель, Микаэль, Михейл, Микеланджело, Микаль.

Если кратко: Миша, Мишаня, Мишуня, Мишута, Мишутка, Михася, Михаля, Мики, Миханя, Ася, Миня, Миняша, Минюша, Мика, Михаилушка, Миха, Михайлушка, Мишара, Мишата, Мишуля.

Михаил — главный из семи архангелов, один из библейских персонажей. «Архангел Михаил» состоит из пяти слов: «арх ангел ми ка эл», где каждому из этих слов приводится особое значение. «Арх» означает «старший», «ангел» — «посланник», «ми ка эл» — «подобный Богу». Архангел Михаил считается небесным покровителем Киева, Северной Руси (в частности, Архангельска, построенного на месте Михайло-Архангельского монастыря). В православии архангел Михаил почитается как покровитель строительства и строителей. Также Архангел Михаил считается победителем злых духов и является главой святого воинства ангелов.

Даниил

Даниил — имя библейского происхождения, образовано от Даниэль. Его носил пророк Даниил. Буквално имя переводится как «судья мой Бог», «Бог мой судья», «Бог есть судья». Исходное древнееврейское имя «Даниэль» — двухосновное: «дан» (судья) и «эль» или «эель» (Бог); поэтому и допускает множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как «судья», «справедливый человек», «Божий суд».

Синонимы: Данила, Данило, Данил, Даниэль, Даниэл, Дэйниол, Данияль, Даниял, Даньял, Даниль. Краткая форма имени Даниил. Данилка, Даниша, Даня, Данила, Данечка, Данчик, Данюшечка, Дэн, Данька, Дан, Данн, Данни, Данил, Данилл, Даниила, Нил.

Если кратко: Даниил. Данилка, Даниша, Даня, Данила, Данечка, Данчик, Данюшечка, Дэн, Данька, Дан, Данн, Данни, Данил, Данилл, Даниила.

Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял. Женская форма имени Даниил — Даниэлла, Даниэла. Уменьшительно-ласкательное обращение к обладательницам этих имен Дана также является самостоятельным именем.

Егор

Егор — русский вариант греческого имени Георгий , переводится как «земледелец». Начальный звук «г» был труднопроизносим ля многих русских людей, поэтому произошла перестановка. Имя Егор было просторечным, которое в отличие от имени Юрий, также являющимся формой имени Георгий, чаще использовалось среди дворянства и образованных сословий в XVII — XIX веках. От этого имени образовано и женское имя Георгина.

Синонимы: Егорий, Георгий, Юрий.

Если кратко: Егорка, Гора, Горя, Жора, Егоня, Егоша, Гоша, Гошуня, Егуня, Гуня, Гога, Горе.

В христианстве святой Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых. Он был каппадокийским воином, жившем во II веке н.э. По легенде после мученической смерти Георгий Победоносец появился на земле, чтобы убить чудовищного змея (дракона), этот сюжет отразился на иконах как «Чудо Георгия о змие».

Андрей

Андрей — в переводе с древнегреческого языка Андрей означает «мужественный», «отважный». Есть также перевод «мужчина», «человек».

Синонимы: Андреа, Андрес, Анджей, Онджей, Андра, Антеро, Андре, Эндрю, Ондрей, Андреас

Если кратко: Андрей. Андрейка, Андрюха, Андрюша, Андрюня, Андря, Анди, Дрю, Дюша, Дрон, Энди, Андра, Данд, Дрео.

Самый почитаемый у христиан святой с именем Андрей — апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы «Х». Этому символу дали название — «андреевский крест». Именно он изображен на флаге русского флота.

Апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины и российского военно-морского флота, а в католической — покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.