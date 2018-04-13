К. Резцова: если я обыграю Виролайнен, то она обидится, конечно. Шучу

«Я думаю, если я обыграю сестру, то она обидится, конечно. Шучу. У нас нет такого, мы всегда радуемся друг за друга. Но пока я её обыграла только в прошлом году на чемпионате России и на летнем чемпионате России в этом году. Но там я обыграла почти всех. Выступать с ней классно, очень спокойно и комфортно. Мы на одной волне, на одном языке разговариваем. Если живёшь с кем-то из девчонок, то всё равно как-то пытаешься подстраиваться. Хотя мы всё лето жили с Ульяной Кайшевой, и мне было весело и комфортно. И сейчас, когда она ехала, она говорила: «Ну чего, ты место-то мне забронировала?» Я ответила: «Наверное, будет странно, если я буду жить не с Дашкой, а с тобой». В общем, у нас хорошие отношения», — сказала Кайшева.

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