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Муж Эмили Блант оказался фанатом фильма «Дьявол носит Prada»
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Муж Эмили Блант оказался фанатом фильма «Дьявол носит Prada» 

Sunmag 40 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Так ли уж много вы знаете мужчин, способных по достоинству оценить фильм о модной индустрии? Эмили Блант точно не испытывает с этим трудностей: ее муж Джон Красински недавно заставил всех поклонниц завидовать актрисе, признавшись, что просто обожает картину «Дьявол носит Prada» с ее участием.
«По правде говоря, я смотрел его 72 раза, — совершенно серьезно заявил Джон на шоу Грэма Нортона. — Не знаю, почему, но это один из тех фильмов, которые идут по телеку, пока ты листаешь каналы один за другим… И тут ты попадаешь на него… И все, ты просто сидишь и смотришь».
То, что Красински не шутит, может подтвердить даже Эмили: по ее словам, однажды она вернулась домой, как раз когда Джон смотрел «Дьявол носит Prada». «На экране была сцена, где героиня Энн Хэтэуэй появляется в своих новых нарядах, ну знаете, сразу после ее преображения, — рассказала Блант. — Так вот, Джон задумчиво повернулся ко мне и говорит: „Гляди, вот это мой любимый момент!“»
«Да, признаюсь: я женился на Эмили только потому, что Хэтэуэй уже была занята», — тут же вставил Красински, разведя руками. К счастью, с чувством юмора у Блант все в порядке, и на сарказм она не обиделась (в конце концов, до Райана Рейнольдса Джону еще точно далеко). Зато спустя пару часов для Красински нашелся ответ у самой Энн Хэтэуэй: «Понимаю тебя, Джон. Я вот вышла за своего мужа только потому, что Эмили оказалась несвободна!»
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