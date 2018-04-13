Ещё
Торгуйся как бог
Далее:
Читайте также:
Ещё

Торгуйся как бог 

BroDude 18 минут назад
Фото: BroDude
Когда валюта в очередной раз обжирается санкционных гормонов роста, становится очень тревожно за будущее. Когда в ядерной сверхдержаве доллар стоит 77 рублей, понимаешь, что темные времена могут подкрасться незаметно и поставить разленившуюся душонку в знакомую с 90-х позу рака (и это не о созвездии). Надо включать режим экономии. А как экономить с наименьшим ущербом для себя? Научиться торговаться! Так, как мама в 2005-м, когда покупала тебе куртку на вещевом рынке — только более эффективно. Если ты живешь не в Камбодже, странах Средней Азии или Ближнего Востока, то азы выгодного приобретения ты и сам знаешь. В этих краях существует целая культура торга, и сбивать цену — в порядке вещей.
Но в большинстве стран не все любят торговаться. Некоторые считают сие оскорбительным, кто-то — пустой тратой времени. Поэтому многое зависит от продавца, на которого нарвешься. Но пробовать стоит всегда и везде: не важно, покупаешь ты мясо, картошку, машину или технику.
Изучи рынок
Прежде чем начать торг, придется посидеть в интернете, изучить средний ценник на товар хотя бы для того, чтобы не переплатить. Иногда можно найти вещь, которая стоит дешевле даже с учетом милосердной 40%-й скидки. Рынок — штука суровая, разброс цен на один и тот же товар может достигать 10–30 процентов. Изучи характеристики товара, отзывы, и, если возможно, технологию производства и поставщиков. Во-первых, это необходимо для того, чтобы лучше понять, нужна тебе эта дрянь или нет. А во-вторых, продавцы всегда опасаются осведомленных покупателей. Это все равно что оказаться на допросе, даже если ты ни в чем не виновен: чувство страха и неуверенности появляется, даже если ты как ангел чист. Вот продавец и начинает задумываться, к чему можно придраться, и согласен пойти на уступки человеку, который знает больше него. Еще, не дай бог, раскритикует, найдет дефекты и расскажет остальным.
Изучи товар
Все дело в том, как ты задаешь вопрос. Например, приспичило тебе купить гитару. На хорошую новую средств не достает, поэтому взор падает на комиссионные музыкальные магазины и частных владельцев — в их руках немало хороших инструментов. Все ждут увидеть дилетанта, который начнет млеть и покупать гитару исключительно из-за красивого внешнего вида, поэтому удиви их — подготовься. Спроси про бренд, модель, год выпуска; из какого дерева изготовлены корпус, гриф и накладка; держат ли строй колки. Сразу понятно, что ты человек если не шарящий, то просто подготовленный и провел исследование, прежде чем прийти. Поэтому рыночную стоимость ты, скорее всего, знаешь, и обмануть тебя будет сложно.
Не бойся предлагать свою цену
Удивительно, но многие люди боятся предлагать цену. Не стесняйся! Будь честен в том, сколько ты готов заплатить. Продавцы поймут наконец твои возможности, и, скорее всего, перестанут борзеть. Если начнешь с самого начала задавать тон и планку, то вероятность приобрести предмет по приятной цене возрастает.
Побольше уважения
Когда идешь торговаться, не нужно стесняться, мяться, робеть и со всем соглашаться. Поувереннее, наглее. Не стесняйся скрупулезно осматривать товар с видом профессионала. Этот человек хочет продать тебе одежду втридорога — имей немного самоуважения. Но не срывайся на хамство и не смешивай с говном предлагаемый товар. Если ты просишь скидку, но делаешь это без уважения, то вряд ли что-то получишь. Можно обратить внимание на торчащую нитку, скол или пятна, но только обратить внимание. Обычно продавец начинает оправдываться, говорить, что это нестрашно, но сбавляет цену. Не надо говорить: «Вы мне втюхиваете какое-то говно, уберите! У вас весь товар такой?». Будь вежливым и уважительным, иначе тебе еще и харкнут в товар. Не нужно молча уходить, а потом как ни в чем не бывало возвращаться на место и с надменным видом осматривать товар еще несколько минут. Лучше лишний раз сказать: «Спасибо!». Поэтому постарайся сначала вызвать доверие у продавца. Веди себя вежливо и дай понять, что считаешь его профессионалом.
Доброе слово и продавцу приятно
Лесть и торгашу приятна. Что он, не человек что ли? Поэтому сразу после того, как ошарашишь его неприятным предложением: «А давайте за тысячу», добавь что-то приятное. Например, похвали товар, даже если это кажется нелогичным (хорошие товары дешево не продают), скажи, что пока это лучшее, что ты видел. И как бы невзначай упомяни, что придешь сюда еще раз. Но при этом ни при каких обстоятельствах не проявляй заинтересованность в товаре. Просто смотри, оценивай качество.
Предлагает продавец
Последнее слово за тобой, а не за продавцом, и тебе решать, будет это «Да» или «Спасибо, не надо». Хотя торг начинаешь ты, все остальное время цену должен предлагать продавец. Ты должен провоцировать его на снижение цены: находи недостатки в товаре (с сожалением), говори, что видел дешевле, и тебе проще пойти и купить в другом месте. Демонстративно узнай адрес и часы работы, припугнув, что зайдешь сюда, если не найдешь чего-то другого.
Не стесняйся произносить большие цифры
Если продавец попросит назвать свою цену, смело называй 50% от стоимости. Да, настолько нагло и самоуверенно. Конечно, продавец возмутится, но ты выбил его из равновесия и показал степень своей отбитости. А он понял, что играть по его правилам не получится и, скорее всего, придется уступить. Процентов 30 или 20, но это тоже неплохо. Перевес на твоей стороне в любом случае.
Всегда готовься к отступлению
Всегда будь готов уйти, если тебя не устраивают условия. Только не по-английски — помни про вежливость. Сейчас тебе на уступки не пошли, но в будущем, вполне возможно, согласятся сделать скидку. Но это так просто не работает. Придется изучить рынок и узнать, где можно купить дешевле, пускай в ущерб качеству. Смело называй фирму, цену и с кирпичной мордой иди к выходу.
BroDude: последние новости
Эмбер Куинн Как не отупеть в армии 7 подарков, которые понравятся каждому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Горбачев сдал СССР131
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста46
Где можно спастись, если начнется Третья мировая16
Логическая загадка про невинно осужденного24
От поезда до пришельцев: странные бордели мира25
Новости партнеров
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение