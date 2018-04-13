Торгуйся как бог

Когда валюта в очередной раз обжирается санкционных гормонов роста, становится очень тревожно за будущее. Когда в ядерной сверхдержаве доллар стоит 77 рублей, понимаешь, что темные времена могут подкрасться незаметно и поставить разленившуюся душонку в знакомую с 90-х позу рака (и это не о созвездии). Надо включать режим экономии. А как экономить с наименьшим ущербом для себя? Научиться торговаться! Так, как мама в 2005-м, когда покупала тебе куртку на вещевом рынке — только более эффективно. Если ты живешь не в Камбодже, странах Средней Азии или Ближнего Востока, то азы выгодного приобретения ты и сам знаешь. В этих краях существует целая культура торга, и сбивать цену — в порядке вещей.

Но в большинстве стран не все любят торговаться. Некоторые считают сие оскорбительным, кто-то — пустой тратой времени. Поэтому многое зависит от продавца, на которого нарвешься. Но пробовать стоит всегда и везде: не важно, покупаешь ты мясо, картошку, машину или технику.

Изучи рынок

Прежде чем начать торг, придется посидеть в интернете, изучить средний ценник на товар хотя бы для того, чтобы не переплатить. Иногда можно найти вещь, которая стоит дешевле даже с учетом милосердной 40%-й скидки. Рынок — штука суровая, разброс цен на один и тот же товар может достигать 10–30 процентов. Изучи характеристики товара, отзывы, и, если возможно, технологию производства и поставщиков. Во-первых, это необходимо для того, чтобы лучше понять, нужна тебе эта дрянь или нет. А во-вторых, продавцы всегда опасаются осведомленных покупателей. Это все равно что оказаться на допросе, даже если ты ни в чем не виновен: чувство страха и неуверенности появляется, даже если ты как ангел чист. Вот продавец и начинает задумываться, к чему можно придраться, и согласен пойти на уступки человеку, который знает больше него. Еще, не дай бог, раскритикует, найдет дефекты и расскажет остальным.

Изучи товар

Все дело в том, как ты задаешь вопрос. Например, приспичило тебе купить гитару. На хорошую новую средств не достает, поэтому взор падает на комиссионные музыкальные магазины и частных владельцев — в их руках немало хороших инструментов. Все ждут увидеть дилетанта, который начнет млеть и покупать гитару исключительно из-за красивого внешнего вида, поэтому удиви их — подготовься. Спроси про бренд, модель, год выпуска; из какого дерева изготовлены корпус, гриф и накладка; держат ли строй колки. Сразу понятно, что ты человек если не шарящий, то просто подготовленный и провел исследование, прежде чем прийти. Поэтому рыночную стоимость ты, скорее всего, знаешь, и обмануть тебя будет сложно.

Не бойся предлагать свою цену

Удивительно, но многие люди боятся предлагать цену. Не стесняйся! Будь честен в том, сколько ты готов заплатить. Продавцы поймут наконец твои возможности, и, скорее всего, перестанут борзеть. Если начнешь с самого начала задавать тон и планку, то вероятность приобрести предмет по приятной цене возрастает.

Побольше уважения

Когда идешь торговаться, не нужно стесняться, мяться, робеть и со всем соглашаться. Поувереннее, наглее. Не стесняйся скрупулезно осматривать товар с видом профессионала. Этот человек хочет продать тебе одежду втридорога — имей немного самоуважения. Но не срывайся на хамство и не смешивай с говном предлагаемый товар. Если ты просишь скидку, но делаешь это без уважения, то вряд ли что-то получишь. Можно обратить внимание на торчащую нитку, скол или пятна, но только обратить внимание. Обычно продавец начинает оправдываться, говорить, что это нестрашно, но сбавляет цену. Не надо говорить: «Вы мне втюхиваете какое-то говно, уберите! У вас весь товар такой?». Будь вежливым и уважительным, иначе тебе еще и харкнут в товар. Не нужно молча уходить, а потом как ни в чем не бывало возвращаться на место и с надменным видом осматривать товар еще несколько минут. Лучше лишний раз сказать: «Спасибо!». Поэтому постарайся сначала вызвать доверие у продавца. Веди себя вежливо и дай понять, что считаешь его профессионалом.

Доброе слово и продавцу приятно

Лесть и торгашу приятна. Что он, не человек что ли? Поэтому сразу после того, как ошарашишь его неприятным предложением: «А давайте за тысячу», добавь что-то приятное. Например, похвали товар, даже если это кажется нелогичным (хорошие товары дешево не продают), скажи, что пока это лучшее, что ты видел. И как бы невзначай упомяни, что придешь сюда еще раз. Но при этом ни при каких обстоятельствах не проявляй заинтересованность в товаре. Просто смотри, оценивай качество.

Предлагает продавец

Последнее слово за тобой, а не за продавцом, и тебе решать, будет это «Да» или «Спасибо, не надо». Хотя торг начинаешь ты, все остальное время цену должен предлагать продавец. Ты должен провоцировать его на снижение цены: находи недостатки в товаре (с сожалением), говори, что видел дешевле, и тебе проще пойти и купить в другом месте. Демонстративно узнай адрес и часы работы, припугнув, что зайдешь сюда, если не найдешь чего-то другого.

Не стесняйся произносить большие цифры

Если продавец попросит назвать свою цену, смело называй 50% от стоимости. Да, настолько нагло и самоуверенно. Конечно, продавец возмутится, но ты выбил его из равновесия и показал степень своей отбитости. А он понял, что играть по его правилам не получится и, скорее всего, придется уступить. Процентов 30 или 20, но это тоже неплохо. Перевес на твоей стороне в любом случае.

Всегда готовься к отступлению

Всегда будь готов уйти, если тебя не устраивают условия. Только не по-английски — помни про вежливость. Сейчас тебе на уступки не пошли, но в будущем, вполне возможно, согласятся сделать скидку. Но это так просто не работает. Придется изучить рынок и узнать, где можно купить дешевле, пускай в ущерб качеству. Смело называй фирму, цену и с кирпичной мордой иди к выходу.