Ещё
Как моют посуду эскимосы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как моют посуду эскимосы 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове — какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к’аютак’», и каждый погружает в него три пальца правой руки — указательный, средний и безымянный — и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых’лъюк» — тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
С тех пор минул без малого век и многое изменилось. Безусловно, суровые природные условия, в которых проживают коренные народы восточной Чукотки, оказывают существенное влияние на существование человека и, в первую очередь, на жизненный уклад эскимосских кочевников — оленеводов и охотников, вынужденных приспосабливаться к тяжелым условиям Крайнего Севера. Ведь в отличие от городских жителей они лишены возможности пользоваться достижениями современной цивилизации.
В связи с тем, что рацион эскимосов-кочевников в основном состоит из сырых, замороженных, сухих и реже вареных продуктов, для их приготовления и употребления не требуется использование большого количества посуды.
Например, такие традиционные блюда эскимосской кухни, как мактак — замороженные китовая кожа и сало, «эскимосское мороженое» -акутак. Для его приготовления используют ягоды и взбитый жир (оленье, моржовое сало или тюлений жир), также по желанию можно добавить рыбу, мясо и сахар.
Так, в условиях «вечной мерзлоты» пучки соломы стали оптимальным средством для очистки посуды для эскимосских оленеводов и охотников.
Кириллица: последние новости
Какие неприличные фамилии встречались у русских Что шокирует русских в немцах Что подозрительного в смерти Есенина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие неприличные фамилии встречались у русских77
Шоу, которое шокирует весь мир3
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста53
Где можно спастись, если начнется Третья мировая63
Акула-исполин решила порезвиться с людьми6
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение