Какие неприличные фамилии встречались у русских

Антропонимисты, изучающие имена людей, выявили около 400 000 аутентичных русских фамилий, среди которых особую нишу занимают неприлично звучащие образцы.

Доставшись в наследство от предков, они превращают своих обладателей в предмет насмешек, самым быстрым способом избавиться от которых является смена фамилии. И, напротив, есть люди, гордящиеся своей неблагозвучной фамилией, выделяющей их из толпы.

Фамилии-обереги

В древней Руси практиковалось наречение младенцев защитными именами, которые должны были охранять его от злых духов, сглаза и болезней. Для того, чтобы обезопасить своего ребёнка родители давали им некрасивые имена с негативным содержанием в надежде, что, повзрослев, малютка станет обладателем противоположных качеств.

Чтобы малыш стал красавцем, его называли Некрасом или Дуром, желая ему здоровья — именовали Могилой, Хворощей или Смертью, а в грёзах о его счастливой доле величали — Бедой, Злобой, Негодяем, Голодом, Злодеем.

Позже к этим именам прибавились разнообразные префиксы и суффиксы, образуя такие фамилии как, например: Некрасов и Дуров, Могилевский, Хворостовский или Смертин, Бедный, Злобин, Негодяев, Голодный и Злодеев.

Кстати, предками у людей с такими фамилиями, скорее всего, были крестьяне, поскольку аристократы не баловались именами-оберегами, считалось, что у них достаточно финансовых возможностей, чтобы при болезни ребёнка нанять ему лекаря, а не уповать на мнимую защиту.

Обидные прозвища

После отмены крепостного права каждый крестьянин вместе с наделом земли получил от помещика фамилию, которая могла происходить от отчества, рода занятий и места рождения человека.

Но самым оригинальным источником вдохновения знати были сочные крестьянские прозвища, которые они, издеваясь и смеясь, преобразовывали в фамилии. А поскольку неграмотные земледельцы использовали в своей речи грубые слова, то и фамилии получались колоритно-неблагозвучными, одна часть которых отражала внешние особенности индивида, другая — интеллектуальные способности.

Так возникли люди с фамилиями Огрызок, Сиська, Харя, Пупыш, Дебилов, Пентюхов, Беззубов, Тугоухий, Сукин, Косоруков, Толстобрюхов, Косоротов, Косолапов, Задов, Скотинин, Мартышкин, Гнидa, Зюзя, Пыcь, Дpиcтyнoв, Лox, Пeдик, Cpyчкин, Бздюлов, Жопецкий, Пердунов, Пaльцaпyпa, Гнyc, Говнов, Пятизaдoв, Xaлтypa, Cyxoзaд, Пoпa.

Матерные фамилии

Своё отражение в неприличных фамилиях нашли матерные словечки, только не в прямом виде, а в качестве эвфемизмов, то есть нейтральных по смыслу словах, используемых для замены непристойных выражений.

К подобному роду фамилий относятся безобидные на первый взгляд Булдаков, Балдин, Балдуев, в которых зашифрована информация о мужском достоинстве, поскольку изначально слово «балда» обозначало «толстую дубину». Такую же историю, по некоторым источникам, имеют фамилии Шишкин, Надхуллин, Мудинов, Подхуллин.

Среди русских фамилий в большом ассортименте представлены те, в основе которых лежит бранное слово, например, Бляхеров, Блядюк, Блядилин. Однако необходимо заметить, что в старину этот термин не имел матерного смысла, использовался в быту и в церковной лексике, обозначая либо ересь, либо блудницу.

Забытые неприличия

Кроме того, существуют фамилии в прошлом образованные от неприличных слов, которые ныне вышли из употребления, а поэтому произнося их мы и не догадываемся об их нецензурной составляющей.

Ярким образцом такого скрытого бесстыдства является фамилия Шулятьев, происходящая от слова «шулята», которое в словаре Даля расшифровывается как «мошонка».