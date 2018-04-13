«Балтика» объявила о переходе Торбинского
— Вот с Курбаном Бердыевым хотел бы поработать подольше. Я летом сам изъявлял желание — но у «Рубина», видимо, не было на меня планов. Я не совсем понял. — Вы были готовы вернуться в «Рубин» даже после истории с увольнением? — Это проблема не «Рубина», а отдельных людей. К «Рубину» у меня претензий нет. Там и город нормальный, в котором мне было комфортно. — Отдельные люди — это, видимо, бывший гендиректор Громов. — Громов и второй, да. Не помню как фамилия. Я с Громовым не здороваюсь, — приводит слова Торбинского Sport24. — Просто не замечаю. Мы с ним в аэропорту один раз виделись. Для меня этот человек — сорняк и преступник. Больше сказать нечего. — Ринат Билялетдинов говорил, что хотел оставить вас в «Рубине», но вы отказались от варианта, при котором зарплата зависела от количества матчей. Ваша версия известна — клуб сам разорвал контракт. Разобрались, откуда такое расхождение? — Не знаю, что ему рассказали. Никаких вариантов мне не предлагалось. Просто: «Если ты изъявишь желание…» Завуалированного так. Вроде бы мы с тобой разрываем — Совет директоров так решил, но если ты захочешь… Я говорю: «Какое желание? У меня контракт еще год действует!». С одной стороны, это было цинично, бумажку мне дали прямо в день рождения. А с другой — это был подарок. Тем самым они сразу проиграли суд и выплатили мне за год, хотя я уже играл в другой команде. Часть я потом вернул, но это капля в море. Я в любом случае выиграл. Возвращаясь к менеджменту, Громов и его бригада сами подставили клуб. Я ничего разрывать не хотел, сыграл тогда 80% матчей. А они сказали: ты редко проводил все 90 минут. Я ответил: слушайте, это решение тренера. Если надо — смогу и 90. Они просто придумывали повод и, может быть, говорили Билялетдинову, что я что-то там не подписываю. Но никакого предложения не было. Не-бы-ло!