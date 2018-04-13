В нервном ожидании зомби-апокалипсиса

В общем, много лет меня беспокоил тот факт, что, если начнется зомби-апокалипсис, то я все, можно считать, того. Потому что во время зомби-апокалипсиса нужно спасаться в тайгу, а маршрутки туда ходить же не будут, а если и будут, то нет, спасибо, Голливуд показывал как в таких туристических группах первым умирает негр, а потом симпатичная блондинка.

А в городе-то во время зомби-апокалипсиса не спастись точно. А за город самостоятельно никак. А я всегда в своем воображении садилась в машину и увозила в дальние дали всех родных и близких и даже их котов. И была настоящим героем.

Тут-то все и упиралось в навык вождения машины. И вот, спустя столько лет проведенных в страхе, что завтра все случится, а я не готова, я решилась пойти учиться на права. И столкнулась с реальностью.

Реальность эта вся, в целом, достойна подробного описания, но главным в ней стал, конечно, инструктор. Инструктор выдан был автошколой нам один на двоих с Женей.

Это удобно, потому что, во-первых, легче обсуждать впечатления и прогресс, во-вторых, можно обсуждать самого инструктора. Он оказался не то, чтобы очень интересным человеком, но общаться-то нам с ним теперь приходилось регулярно.

У инструктора оказалось два агрегатных состояния: либо он играет в телефон либо говорит странное. Например, чуть съедешь из своей полосы, он спрашивает: «Зачем из своей полосы выехала?!»

Чуть лишнего проедешь во время упражнения он спрашивает: «Ты зачем лишнего проехала?!»

Чуть сцепление не дожмешь: «Ты зачем сцепление не до конца выжимаешь?!»

Как если бы в спортзале тренер учил тебя отжиматься, и когда три раза ты отжался, а на четвертый не смог и упал мордой в пол, а он бы тебе вместо: «вставай и пробуй еще» или «отдохни и попробуй вот так» сказал бы: «Ты зачем мордой в пол упал?»

А я такие вопросы вообще люблю. Всегда гадаю, какой ответ ждут люди, задающие их.

На моей последней работе начальница любила такие задавать, все время интересовалась зачем я делаю опечатки и зачем с ошибкой заголовок поставила. Это-то я делала во славу сатаны, конечно, а со сцеплением пока не точно.

В общем, спустя какое-то количество занятий инструктор осмелел совсем и начал прямо резко так, дерзко задавать вопросы. Поверну резковато, мысленно себя уже розгами отшлепаю, а инструктор тут из комы раз и возвращается и грозно мне — а ты почему это вот? И ответ ждет.

А я сцепление-то плавно уже научилась, а с эмоциями у меня не так. Меня три раза грозно спроси, а я на четвертый-то как вообще возьму да как зареву, как зареву.

В общем, вышла я сегодня из машины. Стою, реву на весь автодром. Потому что инструктор — плохой человек, недобрый и неласковый, где взять ласкового инструктора — неизвестно, а главное — я можно считать все, того, в случае зомби-апокалипсиса умру в первых рядах, нет шанса на спасение. И обидно так от этого. Прямо до жути.

Потом, правда, немного успокоилась, думаю, а кто у меня во время зомби-апокалипсиса права-то спрашивать будет? И столбики если собью, подумаешь тоже, делов то. Столбики! Тоже мне! Не так все и страшно.

Осталось теперь только доброго инструктора найти.