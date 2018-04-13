Не как все: самые странные люди XX века

Общество испытывало к этим людям самые разные чувства: от отвращения до заинтересованности, и эти личности никого не могли оставить равнодушными из-за своего внешнего вида. Их судьбы сложились по-разному, например, кто-то стал успешным цирковым артистом, а кто-то умер в нищете, не принятый обществом.

Джек Эрл

Он от рождения страдал от ярко выраженного гигантизма, но это не помешало ему развивать незаурядные писательские способности, научиться рисовать, увлекаться скульптурой и фотографией.

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Со своим ростом в 2,3 метра мужчина снимался в кино, а также зарабатывал на жизнь работая продавцом.

Паскуаль Пиньон

Житель Мексики большую часть своей жизни страдал от опухоли, которая росла прямо на голове мужчины и имела большие размеры.

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Этот цирковой артист впечатлял публику своей особенностью, а для пущего эффекта на опухоль одевали маску, напоминающую лицо.

Чарльз Шервуд Страттон

Рост этого мужчины не достигал даже одного метра, но несмотря на это он не был обделен талантами, например, он зарабатывал на жизнь танцами и пением. С гастролями он побывал в Европе, Америке и даже Японии, а его заработка хватило на покупку дома и яхты.

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Страттон обзавелся и семьей, взяв в жены такую же невысокую девушку, как и он сам.

Мадам Густика

Женщина из племени Дакбилла удивляла публику тем, что курила трубку со специальным удлиненным мундштуком, когда в ее губы были вставлены большие тарелки.

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Некоторые африканские племена все еще решаются на указанную модификацию своей внешности, а в начале XX века в Америке это было небывалой диковинкой.

Сестры Джарамилло Наталья и Аврора

Джарамилло страдали от врожденного заболевания, которое повлияло на их внешность. Дети выступали под покровительством менеджера Джека Брауна, который владел шоу «Дети ацтеков».

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Общественность же привлекали очевидные дегенеративные особенности внешности родственниц.

Мартин Джо Лорелло

Мужчину из Германии также называли человеком-совой из-за его способности поворачивать голову на 180 градусов. С юности он начал гастролировать в паре с цирковыми труппами и построил карьеру в США.

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Его особенность развилась благодаря врожденному искривлению позвоночника. Кроме того, помимо выступлений в цирке, Лорелло увлекался тем, что дрессировал собак и кошек.

Жозефина Мертл Корбин

Уроженка США появилась на свет с удвоенным тазом, а также второй парой ног и даже дополнительной половой системой. Девушка утверждала, что она может двигать второй парой ног, но они были слишком слабыми, чтобы на них ходить. Всю жизнь она трудилась актрисой в бродячих цирках и пользовалась небывалой популярностью.

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Корбин успешно вышла замуж и пять раз стала мамой, но только двух из своих детей она выносила в собственной половой системе, а остальных — в лоне сестры-паразита.