Андрей Титич: Над продлением контракта с «Уралом» думал 15 минут 

«Сезон закончился, и мне предложили контракт. Переговоры шли долго, ровно 15 минут. Я был рад, что клуб во мне заинтересован. Здесь очень комфортно моей семье, это многое для меня значит. Да и мне самому в Уфе хорошо. Поэтому я долго не думал над ответом, ведь всех всё устраивало.
Спрос всегда есть, и он во всех случаях одинаковый. Есть задачи, которые ты должен решать. Если ты их выполняешь, молодец, а если нет — получаешь нагоняй от руководства, и это нормально. К сожалению, спорт таков, что ты можешь и не выполнить задачи», — цитирует Титича «Бизнес Online».