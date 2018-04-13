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Андрей Титич: Над продлением контракта с «Уралом» думал 15 минут
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Андрей Титич: Над продлением контракта с «Уралом» думал 15 минут 

Советский спорт 2 часа назад
«Сезон закончился, и мне предложили контракт. Переговоры шли долго, ровно 15 минут. Я был рад, что клуб во мне заинтересован. Здесь очень комфортно моей семье, это многое для меня значит. Да и мне самому в Уфе хорошо. Поэтому я долго не думал над ответом, ведь всех всё устраивало.
Спрос всегда есть, и он во всех случаях одинаковый. Есть задачи, которые ты должен решать. Если ты их выполняешь, молодец, а если нет — получаешь нагоняй от руководства, и это нормально. К сожалению, спорт таков, что ты можешь и не выполнить задачи», — цитирует Титича «Бизнес Online».
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