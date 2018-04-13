Андрей Титич: Над продлением контракта с «Уралом» думал 15 минут

«Сезон закончился, и мне предложили контракт. Переговоры шли долго, ровно 15 минут. Я был рад, что клуб во мне заинтересован. Здесь очень комфортно моей семье, это многое для меня значит. Да и мне самому в Уфе хорошо. Поэтому я долго не думал над ответом, ведь всех всё устраивало.