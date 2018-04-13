По каким признакам понять, что он вас больше не любит

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Алена Котович,

колумнист,

блогер

Думаю на эту тему и понимаю, что почувствовать, когда вас больше не хотят и не любят, не заметить охлаждения к себе может разве что совсем уж глупышка. Ну как можно не заметить, что к вам начинают постоянно придираться: пересолила, переперчила, недомыла, недолюбила, недо… Или, по его мнению, вам не идет вещь («Ты в ней как корова») либо новая стрижка («Челка вообще не так подстрижена, ты с ней как фриц»). Я уже не говорю, что нет нежности, ласковых слов, желания просто обнять. И вы начинаете чувствовать себя «какой-то не такой», но мысль о том, что вас просто разлюбили, допустить боитесь.

Хотя понять вас можно: вы просто не можете поверить в худшее, потому что это адски больно. Но состояние «мужчина разлюбил» само не рассосется, и чем раньше вы сможете это заметить, тем быстрее у вас будет возможность начать новую жизнь. И не нужно кидаться в бой — возвращать былые чувства. Видела примеры, когда это получалось, но такое бывает очень редко.

Например, у моей подруги муж увлекся одной их общей знакомой. Та оказалась очень кокетливой и заигрывала с ним постоянно. Подруга сначала была не в курсе, просто почувствовала, что началось недовольство в стиле «не так стоишь, не так свистишь».

Подруге помогла сама фортуна: за ней в это же время начал ухаживать друг мужа. Видя, как у пары разлаживаются отношения, тот решил, что там уже практически развод и у него зеленый свет. И вот этого муж вынести не мог. Чувства к жене воспылали вновь, и в объекте желания он быстренько разочаровался (не буду вдаваться в подробности, но там выяснилось, что та вертела хвостом не только перед ним). Поэтому семья была спасена, не знаю, правда, надолго ли…

В общем, если все это обобщить и написать кратко, то вот три признака, по которым безошибочно можно определить, что вас уже не любят:

Признак № 1 Его раздражает все, что вы делаете по отношению к нему, будь то приготовление еды, ваши попытки вытянуть его на разговор или секс, от которого он старательно пытается увильнуть.

Признак № 2 В то же время его уже не раздражают вещи, которые не касаются его лично и не посягают на его пространство, но из-за которых он раньше мог скандалить часами. Например, когда звонит ваша мама или когда вы зависаете в магазинах с подружкой. Ему абсолютно все равно, чем вы занимаетесь.

Признак № 3 Он перестал строить планы на будущее, или в них нет местоимения «мы». И еще одна фраза, которая точно говорит, что любовь прошла, завяли помидоры: «Все зависит от тебя». Все, он снял с себя всю ответственность и предлагает вам доказать, что вы его достойны. Будете доказывать?

Мне кажется, что в таких ситуациях, когда один партнер разлюбил, а второй отчаянно пытается вернуть любовь, самым важным становится не унижаться и не разлюбить себя. Любовь — самое прекрасное, что нам дано в этой жизни. Но она должна дарить радость, а не боль и унижения. Разве не так?

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