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Он знал, что его хозяин сделает все, чтобы спасти его. Но я этого не ожидал!
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Он знал, что его хозяин сделает все, чтобы спасти его. Но я этого не ожидал! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сегодня мой папа должен был отпустить меня. Мы замечательно провели время на вечеринке в воскресенье, но пришло время уходить. У меня была лихорадка в тот вечер после возвращения домой, и папа внимательно следил за мной. Он давал мне много воды и отдыха, но к ночи в понедельник я потерял контроль над моим мочевым пузырем. Во вторник утром мы с папой пошли в больницу, чтобы убедиться, что это можно легко устранить с помощью антибиотиков.
Доктор проверил мою кровь и выяснил, что мои эритроциты снова упали. РБК составлял 28% две недели назад, но сегодня составляет 12%. Тромбоциты были 29k две недели назад, но только 7k сегодня. Как ни странно, количество лейкоцитов увеличивалось. Но врачи обычно говорили моему отцу, что мне не больно, и у них было много вариантов — сегодня они сказали ему, что мне больно.
Тогда папа принял решение. Единственный способ спасти меня — это потратить кучу денег за очень короткое время. Мы сделали это один раз, и это продолжалось только две недели. Так что сегодня мой папа принял самое болезненное решение в своей жизни.
Все нормально. Не волнуйся. Я чувствую себя лучше. Больше нет боли, и, папа, все будет в порядке. После того, как я лег спать, он снял ошейник, и он надел его на запястье, как браслет. Ему больно, но он пообещал мне, что он спасет другого пса, чтобы почитать меня.
Я хочу поблагодарить тебя от всего сердца. Ты был замечательной семьей для меня, и я знаю, ты никогда меня не забудешь. Без тебя, я бы не прошел так далеко. Врачи давали мне не больше 50 дней после постановки диагноза. Твоя любовь и щедрые пожертвования дали мне 11 месяцев.
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