Как стать экспертом во всех областях

Веришь ли ты в то, что один человек может стать экспертом во многих областях? Многие говорят, что можно стать знатоком в чем-либо, лишь уделив этому делу всю жизнь. Но что делать, если работа или образ жизни требуют от тебя быть мастером на все руки и осваивать некоторые профессии на ходу?

Как ни странно, но для начала ты должен будешь обрести веру в себя, поверить в успех и способность осваивать новые профессии и впитывать знания. Когда ты уверен в себе, то даже неудача не сможет заставить тебя свернуть с выбранного пути. Каждый эксперт, каждый профессионал прошел через множество поражений и неудач, но именно благодаря вере в собственные силы, уверенности в себе эти люди смогли добиться впечатляющих результатов. Каждый из нас хотя бы раз в жизни начинал все сначала, вновь обучался и переучивался, совершенствовал свои знания. Это нормальный процесс развития человека, его личности, поэтому мы решили открыть секрет того, как же стать экспертом во всех областях.

1. Причина, по которой ты до сих пор не считаешь себя экспертом

В нашем понимании профессионал — это человек, чье имя на слуху, чей месячный заработок равен твоему годовому окладу. Но мало кто задумывается о том, что этот человек когда-то начинал с нуля, не имея опыта и знаний, которые можно получить лишь благодаря усердной работе и желанию развиваться. Каждый человек силен в определенной области знаний, у нас есть предрасположенность к наукам, образу мышления. И нет ничего невозможного и непостижимого, тем более в век современных технологий. Весь секрет заключается в том, что люди боятся начать работу над собой из-за страха поражения, из-за больших объемов знаний, которые им предстоит усвоить. 6 причин по которым мы хотим добиться успеха

2. Ты постоянно планируешь начать завтра

И никогда не начинаешь. Человек, ставший экспертом, начинает работать сегодня. Он не станет ждать манны небесной, не будет надеяться на то, что знания сами по себе появятся в голове, а будет добывать их. Стать экспертом — означает начать с самого нуля. Если ты хочешь построить дом, то должен начать с фундамента. Затем по кирпичику, день за днем ты выстроишь здание, в котором сможешь жить. Ты должен сделать первый, пусть небольшой, шаг в сторону развития уже сегодня, а не завтра. Ведь без этого шага ты не сможешь начать путь к успеху.

3. Ты должен знать каждый этап своей работы

Эксперт — это не тот человек, который сидит у себя в кабинете и раздает ценные указания. Экспертом может называться тот, кто досконально знает все этапы производства, начиная с самых простых и заканчивая наиболее сложными. Представь, что ты хочешь открыть свой ресторан. Если начнешь с управляющего, не имея должного опыта, то гарантированно обанкротишься. Необходимо начать с самой первой должности — допустим, официанта. Затем, поднявшись выше, поработать на кухне, стать управляющим и уже затем открывать свой ресторан. Пройдя каждый этап, ты поймешь особенности работы, узнаешь все секреты и станешь профи, которого невозможно обмануть. Как стать профессионалом и не оставаться всю жизнь жалким любителем

4. Помни, что эксперт без уверенности в своих силах — ничто

Кому бы ты доверился: скромняге, который лишь предполагает, что сумеет сделать работу качественно, или же уверенному в себе парню, который гарантирует результат? Подавляющее большинство обратится ко второму и будут правы. И ты должен стать этим уверенным человеком. Что позволяет нам верить в свои силы и возможности? Знания. Лишь знания могут обеспечить уверенность не только в себе, но и в завтрашнем дне. Также внутренний стержень, который обязан быть у каждого мужчины, должен заставлять вести себя таким образом, чтобы после первых слов окружающие понимали, что имеют дело с очень серьезным человеком.

5. Не бойся экспериментов и ошибок

Не попытавшись, не узнаешь, а допустив ошибку, научишься намного быстрее. Для многих людей страх неудачи становится непреодолимым препятствием. Но необходимо понять, что не может быть побед без поражений. Именно поражения заставляют развиваться, расти над собой, совершенствоваться. В тот же момент, если ты попал в тупик, то не стоит отчаиваться — продолжай искать альтернативные варианты, методы, которые помогут решить головоломку и выбраться из затруднительной ситуации. Импровизация, эксперименты — это способы сделать прорыв, к которым прибегают не только новаторы, но и эксперты. Не существует причин, которые оправдывают твое нежелание идти к своей мечте