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Пирло об удалении Буффона: «Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться»
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Пирло об удалении Буффона: «Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов.
"Мне очень, очень жаль «Ювентус», жаль Буффона, всех парней. Проигрывать за десять секунд до конца такой хорошей игры — это ужасно. Буффон был зол, и в такой момент можно сказать что угодно. Он думал о том, что это его последний шанс выиграть Лигу Чемпионов. Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться.
Может быть он немного перегнул палку, но я понимаю его. Это может произойти, если тебя грабят" — приводит слова Пирло Football Italia.
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