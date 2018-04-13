Пирло об удалении Буффона: «Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться»

Экс-игрок «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов.

"Мне очень, очень жаль «Ювентус», жаль Буффона, всех парней. Проигрывать за десять секунд до конца такой хорошей игры — это ужасно. Буффон был зол, и в такой момент можно сказать что угодно. Он думал о том, что это его последний шанс выиграть Лигу Чемпионов. Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться.

Может быть он немного перегнул палку, но я понимаю его. Это может произойти, если тебя грабят" — приводит слова Пирло Football Italia.