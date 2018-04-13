«Лучше заплатить врачу»: Анастасия Лисова поделилась рассуждениями о выборе роддома

27-летняя телезвезда Анастасия Лисова продолжает рассуждать о материнстве, ведь недавно она родила дочку, которая сейчас пребывает в центре ее внимания. Знаменитость не стала скрывать, что о родах она с мужем Михаилом позаботилась заблаговременно, решила не полагаться на случай, а заранее договориться о помощи врачей, которым доверяет.

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Анастасия Лисова часто рассказывала о своей беременности, а теперь — о новорожденной дочке. Но ее подписчиц интересует и то, как прошли роды красавицы. Она откровенно рассказала, что отказалась от выбора государственного роддома в пользу частной клиники, поскольку не была уверена в профессионализме врачей. Лисова поделилась рассуждениями на столь важную тему. Анастасия считает, что многие женщины не особо уделяют внимание выбору родильного дома, полагаясь на случай. Знаменитость считает это в корне неправильным: «Насколько я знаю, далеко не многие задумываются о том, что надо бы позаботиться о предстоящих родах. Найти хороший роддом, врача, акушерку. Надеются на „авось“, может и так прокатит и попадется хорошая смена в роддоме, а если не попадется?»

Телезвезда знает, что многие считают роды естественным процессом, за который нет необходимости «платить лишние деньги». Но она указывает на то, что рождение ребенка — самое важное событие в жизни и если люди копят на авто, свадьбы и отдых, берут кредиты на эти цели, то о родах следовало бы также позаботиться заблаговременно: «Я не говорю, что все врачи в бесплатных роддомах такие плохие, Боже упаси, но есть те, которым лучше в медицину не соваться точно. И лучше уж заплатить клинике, врачу по рекомендации, но точно понимать, что твоя жизнь и жизнь твоего ребенка в надежных руках».

Мнения подписчиков Анастасии Лисовой разделились. Большая часть из них согласилась с ее позицией, но были и те, которые не считают необходимым платить за роды, если можно этого не делать: «С моей точки зрения это такие же необходимые расходы, как купить одежду и кроватку малышу. И эти расходы нельзя поставить в зависимость от случая». «Я за контракт! Хочется, чтобы день рождения ребенка запомнился как радостное событие, а не как страшный сон». «Рожала бесплатно, все понравилось».

«Спасибо, что рассказала о выборе роддома, я согласна полностью». «Платно или бесплатно. Гарантий нет никаких. Просто когда платишь, с тобой больше разговаривают и упорно рассеивают все твои сомнения». «Иной раз думаешь — лучше заплатить. В платной клинике отношение к тебе отличное, сдувают пылинки с тебя, относятся по-человечески, а в бесплатной медицине кинули тебя, наорали, по-хамски относясь к тебе, будто не человек». «Я дважды рожала без всяких денег и договоренностей, все прошло хорошо, врачи отличные, добрые, так что деньги лучше приберечь для дальнейших затрат на ребенка».

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