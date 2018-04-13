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Азар недоволен своей формой
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Азар недоволен своей формой 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вингер «Челси» Эден Азар выразил недовольство своей нынешней формой.
"Доволен ли я своей формой? В последние два месяца нет. Потому что результаты не очень хорошие, ведь я играю в футбол не для себя, а для команды. Если я играю хорошо, но мы не побеждаем, я несчастлив. Все просто.
На мой взгляд, лучше если я сыграю плохо, но мы победим 1:0. Я не люблю статистику, я играю давно, и нахожусь на поле, чтобы наслаждаться. Если я могу забить, я забиваю, если могу отдать пас, я отдаю пас. Я лишь хочу быть счастливым на поле, а когда ты выигрываешь, ты счастлив, когда проигрываешь — нет" — приводит слова Азара Sky Sports.
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