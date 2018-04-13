Галина Ржаксенская: «Рожать легко! Даже под прицелом камер!»

Как твои родители и муж отнеслись к участию в съемках реалити-шоу «Беременные»?

— Родители уже привыкли, они знают, что я никогда не опозорю их, доверяют мне. Муж — другое дело. Не могу сказать, что он был в восторге от моей идеи, но он понимал, что для меня это важно. Жене (муж Галины Ржаксенской — примеч.ред.), конечно, было сложно, он не всегда мог вести себя естественно.

Были ли на площадке ситуации, когда ты хотела отказаться от участия в шоу и оставить интимные моменты за кадром?

— На родах со мной в палате, кроме врачей, мужа и оператора, не было никого. Мы заранее обговаривали, с какого ракурса можно будет меня снимать, чтобы все было максимально естественно и без откровенных сцен (улыбается). Мы не стремились из родов сделать сенсацию. «Беременные» — доброе шоу и никому не интересны скандалы, интриги. Мне не стыдно за свое участие. Хотя считаю, что роды — это интимная история. «Это нельзя показывать, я против», — сказал мой муж после того как увидел на камерах, как малышка появляется на свет. В эфир вообще многое не вошло, потому что это только наши семейные моменты. Но сами роды будут показаны. Возможно, многих это шокирует, но я уверена, что это будет интересно..

Сейчас популярны домашние, лотосовые роды, думала ли ты рожать нестандартным способом?

— Нет, считаю, что это не правильно и опасно. Рожать необходимо в больнице. Если что-то случится, вы просто не спасете своего ребенка, и будете иметь инвалида из-за собственных ошибок. Я категорична в этом вопросе.

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Как вы с мужем выбирали врача?

— Многие мои подруги уже стали опытными мамочками. Самые активные из них долго разбирались в этом вопросе, искали себе лучших врачей. Они определись на одном, попробовали, а я уже переняла их эстафету. Выбрала врача по совету, сразу поехала знакомиться и поняла, что она подходит мне по всем параметрам: стажу, отношению, характеру.

Ты рожала в клинике «Лапино», которая популярна у знаменитостей. Там появились на свет дети Собчак, Ковальчук и многие другие. Для многих не секрет, что стоимость контракта там — примерно миллион рублей. Как считаешь, оправдано отдавать такие деньги за роды? — Роды в «Лапино» не обязательно обойдутся вам в миллион рублей. Можно заключить контракт и на 150 тысяч рублей, с врачем категории ниже, чем был у меня. Да, у меня дорогой доктор! Получилось, что я лежала в клинике на сохранении и, если брать в общей сумме время проведенное в больнице, то, скорее всего, у меня вышла эта сумма. Я и мой муж хотели, чтобы я рожала именно в таких условиях, и мы не стали себе в этом отказывать. Сразу решила, что рожать будешь в России? Или рассматривала вариант — уехать в США или Германию?

— В нашем проекте Нэлли рожает в Майами. Я тоже задумывалась о том, чтобы улететь в Америку, хотела с ребенком побыть в тепле. Мой муж в то время учился в Сколково, я понимала, что он не сможет со мной улететь. Меньше всего в моем состоянии мне хотелось оставаться без Жени. А еще в 33 недели я попала на сохранение, была угроза преждевременных родов. Так что, вопрос решился сам собой. Подруги, которые рожали в Америке, столкнулись с тем, что там легче относятся к кесареву сечению, используют его постоянно.

Во время беременности гормональный фон меняется, настроение скачет. Как ты с этим справлялась?

— Скажу честно, у меня была шикарная беременность! Я была веселая, токсикоз был в первый триместр. Мужа не мучила (смеется), не надо было мне в ночи клубнику носить. Хотелось есть много сладкого, но я никого не мучила своими причудами. Было очень приятно: все о тебе заботятся, ты еще не устала, а все уже думают, что надо отдохнуть. А если ты тупишь, всегда можешь сказать — это у меня гормоны! Результат моей беременности — спокойная, веселая дочка! Я старалась смотреть много комедий, в панику не впадать.

Как муж ухаживал за тобой в беременность?

— Мне повезло, он всегда был рядом и уделял достаточное количество времени. Когда я родила, он помогал и на родах присутствовал. Я, конечно, хитрая, и намекала ему на то, что мне хотелось, так как говорить прямо ему нельзя. Пусть думает, что это он принимает решения, на самом-то деле это я!

Что именно ты просила его, на что намекала?

— Я знала, что он не хочет присутствовать на родах. Друзья ему не советовали, испугали его. А я показывала ему фильмы про роды, устраивала ужин, где он общался с мужьями моих подруг, которые позитивно отзывались о таком опыте. Когда я сказала, что скоро буду рожать, он приехал и просто остался со мной. Конечно, я не хотела что бы он смотрел туда! Но мне важно было чувствовать его присутствие.

Если бы муж не согласился, позвала бы маму?

— Да, я думала об этом. Было очень смешно, когда я намекнула мужу и сказала: ну если ты не пойдешь, то возьму маму, он молниеносно отреагировал: «Что? Нет! Либо я, либо никто»! Вот и разобрались!

Можешь описать момент, когда тебе дали в руки дочь? — Когда я увидела, что она у меня вылезает, первая мысль была, как вообще это происходит! Это не описать словами! Я всегда думала, почему при рождении детей все ревут! Но потом я поняла, что слезы катятся сами! И когда ты смотришь, что это твое, то хочется плакать от счастья! Не описать чувство любви! Со стороны кажется, что это очень наиграно, но, когда это происходит с тобой, понимаешь, что это все мое и из меня!

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1648497233098688469_226267781"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6640625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6640625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); После рождения первого малыша, врачи при выписке говорят: приходите за вторым! — Муж через три месяца после рождения Лизы, сказал, что он готов делать второго ребенка, но я сказала: «Нет! Я не готова!». Хочу насладиться своей дочкой, увидеть первые шаги, побыть с ней. Никто не знает, как будет складываться следующая беременность. Мне хочется чтобы она была осмысленная. А пока я всю любовь отдаю дочке, и, я думаю, через 1,5 года, мы придем ко второму. Как раз к следующему сезону реалити-шоу «Беременные» на Домашнем! Хочется ли тебе сбежать из дома на тусовку с подружками?

— Бывает, мне хочется, но на словах. Я даже могу договориться, а вечером мне уже не хочется оставлять мужа и ребенка. Все привыкли к тому, что Галя может забыть о вечеринке, которую сама придумала.

Говорят, мужчина, который присутствовал при родах своей жены, уже не может по-прежнему смотреть на нее.

— Я слышала о том, что после родов мужчина меньше хочет женщину. Так не надо туда смотреть, будь за спиной и приди в тот момент, когда ребенок появляется! Я сама не хотела бы стоять там и смотреть в зеркало, зачем мне это! Когда любящий мужчина видит как мучается женщина с твоим ребенком, то какая любовь может закончиться? Нормальный мужчина только оценит это, приложит все усилия, чтобы помочь и понять ее. У многих бывают депрессии, боли. Я сами роды вспоминаю как праздник! Я восстанавливалась две недели, ходить больно, было очень тяжело. Мой муж везде помогал мне.

Как ты приходила в форму после родов?

— Мне с генетикой очень повезло, я очень много оставила в роддоме, живот был маленький. Лишних было всего пару килограмм. Но с грудным вскармливанием очень легко сбросить. Я похудела сейчас намного больше, чем была до беременности. С удовольствием сейчас даже прибавила несколько килограмм.

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Многие сейчас занимаются йогой, какие нагрузки подходят тебе?

— Не могу, мой темперамент не предназначен для йоги. Мне сложно молчать, дышать. Но, первое, чем я занялась после родов — растяжкой, а сейчас у меня тренер, он знает что мне можно качать, что грудь сейчас трогать нельзя. На пресс упражнений совсем нет, пока еще до конца не восстановилась. Больше на ноги поясницу, ребенок у меня крупный и 7 килограммов таскать на себе тяжело.

А питаешься чем?

-. Сейчас за своим питанием я не слежу, ем все подряд, ничего не откладывается. Я люблю готовить, муж — вкусно покушать. Сама я в детстве ела плохо и раздельное питание было. Поэтому я очень надеюсь, что у нас с Лизой таких проблем не будет и она будет кушать все с удовольствием! Как раз совсем недавно стали вводить прикорм, так что растем!