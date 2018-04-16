Буйство гормонов? Молодая мама Кайли Дженнер второй раз за несколько дней кардинально сменила имидж

Буквально пару дней назад Кайли представила миру новый образ: молодая мама покрасилась в ярко-розовый цвет. Пока ее поклонники только начали привыкать к дерзкому оттенку волос, как звезда реалити снова удивила. Несколько часов назад Дженнер опубликовала в Instagram фото с голубыми волосами!

Похоже, Кайли водит за нос своих поклонников. На самом деле модель не красит волосы, а просто меняет парики. Иначе невозможно объяснить такие чистые оттенки цвета, которыми она хвастается. Если за пару дней волосы красить из одного цвета в другой, можно лишиться любой шевелюры. Видимо, Кайли, как и многие молодые мамы, сейчас находится во власти гормонов. Вот она и ставит эксперименты с образами.

А какой тебе оттенок Кайли нравится больше: черный, розовый или голубой?

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Фото:Instagram