Что натворил самый бешеный маньяк СССР

С юности Анатолий Нагиев отличался агрессивным и злобным нравом. Свой первый срок он получил, когда ему еще не исполнилось и 17-ти. Сокамерники дали Нагиеву характерную кличку «Бешеный». Неизвестно, сколько бы жертв оказалось на счету бешеного маньяка, если бы не московская Олимпиада.

Маленький и злой

Анатолий Нагиев родился в Сибири в городе Ангарске, а вскоре вместе с родителями переехал в Курскую область. Толя был невысокого роста, поэтому для того, чтобы преодолеть комплекс неполноценности активно занимался спортом и зачастую вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Еще будучи несовершеннолетним, он совершил несколько изнасилований, которые сошли начинающему маньяку с рук.

Однако в конце концов одна из его жертв написала заявление в милицию, и Нагиева посадили на 6 лет. Через 3 года за хорошее поведение Нагиева отправили на химию в поселок Чикшино. Едва оказавшись на свободе, зимой 1979 года маньяк тут же убил и изнасиловал женщину, с которой случайно познакомился на улице. Весной того же года он отправился на поезде в город Печору. Прямо в вагоне Нагиев в извращенной форме надругался над еще одной женщиной, а потом задушил ее. Тело несчастной он спрятал в отсеке под сиденьем, а потом спокойно вышел на своей остановке.

Кровавый вагон

В начале июля 1980 года Бешеный снова оказался в поезде, следовавшем из Москвы в Харьков. На радость преступника вагон оказался почти пустой: до конечной станции оставалось не больше часа. За это время Нагиев успел убить и изнасиловать сразу 4 женщин: 2-х проводниц и 2— пассажирок. В пути маньяк сбросил тела своих жертв из окна. Случайным свидетелем преступления оказался электрик. Поэтому неудивительно, что поначалу подозрение пало именно на электрика, который утверждал, что никого не видел и ничего не слышал.

Однако через некоторое время мужчина сознался том, что проводница посадила в вагон Нагиева без билета в обмен на денежное вознаграждение, и в том, что предполагаемого преступника он видел, но тот отчего-то оставил свидетеля в живых. Близилась Олимпиада. Поэтому на поиски маньяка были брошены все силы милиции. Ход расследования находился на контроле у самого министра внутренних дел Щелокова.

Задержание и побеги

Убийцу задержали благодаря его же приятелю, которому Нагиев отдал перстень, снятый с руки одной из своих жертв. Тот надел женское украшение на свой палец и уже не смог его снять. За помощью мужчина отправился к ювелиру, который, заподозрив неладное, тут же позвонил в милицию. Взяли Нагиева уже в начале сентября 1980 года. Однако маньяк был не намерен сдаваться. Однажды он благодаря своей физической силе разорвал наручники и выпрыгнул из окна следственного изолятора . Наверное, он бы долго гулял на свободе, если бы на улице в тот момент не оказались шестеро сотрудников того же СИЗО. Они быстро скрутили беглеца.

В 1981 году Анатолий Нагиев был приговорен к расстрелу. Но Бешеный, отнявший столько человеческих жизней, сам ужасно боялся смерти. Для исполнения наказания преступника решено было доставить в Новочеркасскую тюрьму. Сойдя с поезда в числе других заключенных, Нагиев внезапно рванул наперерез проходившему составу и скрылся в неизвестном направлении. Его поймали только через несколько недель. При задержании маньяк дал милиционерам отпор, за что и получил несколько пуль. Нагиев оказался крайне живучим, и врачи перед казнью успели его выходить. 28 октября 1981 года Бешеного расстреляли.