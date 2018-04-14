Где найти мотивацию для изучения английского языка

Подписаться на каналы и группы в духе «Изи инглиш» и отключить уведомления о сообщениях. Сохранить тонны статей со сборниками самых полезных английских слов, фраз и выражений и не прочитать ни одной из них. Несмотря на то, что мир вокруг кричит о том, что учить иностранный язык очень легко, весело и необходимо каждому, многим из нас для взятия языкового барьера не хватает самого важного — мотивации. Мы не будем рассказывать, как выучить английский за месяц, неделю или за время обеденного перерыва. Лучше дадим несколько советов по поиску мотивации.

1. Ставь конкретные цели

Итак, наша главная задача — побороть твой ленивый мозг. Он заинтересован только в сохранении энергии, поэтому будет любыми способами убеждать, что у тебя нет времени, денег, сил и особой надобности узнавать что-то новое. Старайся ставить конкретные цели. «Буду учить английский язык» — звучит абстрактно, сложно и совсем не мотивирует. «Буду учить 10 новых слов каждый день» — понятно и не так уж трудно. Хорошо представь, зачем тебе иностранный язык: как это поможет продвинуться по службе, сделает тебя свободней и уверенней в путешествиях, даст возможность смотреть популярные телепроекты, кинофильмы и сериалы в оригинале.

2. Ищи то, что тебе интересно

Собственный интерес служит лучше любых самовнушений, поэтому делай все, чтобы не превращать изучение языка в скучную зубрежку. Это не абстрактная математика, а реальная жизнь, в которой много хорошей музыки, интересных книг, фильмов. Вокруг тебя уже полно английского языка. Просто внимательней вслушивайся в текст, наслаждаясь последним альбомом Эминема , или добавь субтитры во время просмотра фильма.

3. Пробуй методики интенсивного обучения

Авторские методики изучения иностранного языка помогут тебе структурировать знания и научиться активно их использовать. Преподаватель английского языка Марина Русакова разработала свою систему ускоренного изучения. С ее помощью человек с нулевым уровнем знаний через шесть месяцев может уверенно говорить на английском. В основе обучения три принципа: методики, основанные на психологии, мотивационная работа и подача информации в игровой форме. В результате устраняется психологический барьер перед общением с иностранцами. Кроме того, изучение английского перестает быть бесконечным процессом, который мы тянем еще со школы, ведь методика нацелена на конкретный результат. В учебной программе «Перезагрузка» используются ассоциации и другие способы быстрого запоминания слов, шаблоны для понимания грамматики и речевых конструкций, скрипты для развития навыков аудирования. Все, что нужно для обучения, — компьютер и доступ в интернет. Записаться в онлайн-школу ускоренного изучения английского языка

4. Пользуйся приложениями

Один из самых эффективных способов изучения языка — живое общение с носителем. Если к видеоурокам с незнакомцами ты еще не готова, попробуй приложения для общения с носителями языка. В большинстве из них, например Tandem или Speaky, есть фильтры по подбору собеседника, возможность обмена голосовыми и текстовыми сообщениями. Можете начать со стандартной болтовни о погоде и увлечениях. С помощью этих программ можно изучать большинство распространенных языков. В некоторых приложениях есть возможность искать собеседника по схожим интересам. Так работает, к примеру, Anygram. Пробуй игровые приложения с развлекательными тестами и прохождением уровней. Их можно открывать несколько раз в день вместо ленты новостей в соцсетях.

5. Подключи к изучению своего партнера или друзей

Здесь принцип тот же, что и в занятиях спортом: за компанию проще начать, да и сдаться немного стыдно. Учи язык с кем-то таким же неопытным. Будете обмениваться лучшими методиками, вместе смотреть фильмы в оригинале и пытаться переписываться или говорить на английском.